Yle: ka Soome keelab Vene autode riiki sisenemise

Soome kavatseb keelustada Vene numbrimärkudega autode riiki pääsemise, teatas oma allikatele tuginedes Soome rahvusringhääling Yle. Eesti, Läti ja Leedu tegid sellised otsused varem sel nädalal. Konkreetselt peaks keeld kehtima autodele, mis on mõeldud vähem kui kümne inimese transportimiseks.

Soome välisminister Elina Valtonen peaks Soome valitsuse otsusest reedel teatama. Soome nagu ka Balti riikide otsus põhineb Euroopa Komisjoni hinnangul, et kuidas jõustada Venemaa vastu kehtestatud sanktsioone. Euroopa Komisjon avaldas vastavad suunised eelmise nädala lõpus ning tegu pole uute sanktsioonidega, vaid juhisega, kuidas olemasolevaid sanktsioone tõlgendada.

Eesti välisminister Margus Tsahkna rõhutas kolmapäeval, et selliste piirangute jõustamine omab ühiselt kehtestatuna suuremat mõju ning suurendab sõja hinda Venemaa jaoks. Veel paar päeva tagasi Soome sellist otsust polnud veel teinud.

Soome on seoses Venemaa sõjategevusega Ukrainas karmistanud ka oma viisapoliitikat. Kuigi piiriületuste arv Soome idapiiril on vähenenud, on piiripunktides siiski palju inimesi.

Peaminister Kaja Kallas ütles hiljuti ERR-ile, et piiririigid peaks kehtestama Venemaale ühise kaubandusembargo, kuid läbirääkimistel pole seni edu saavutatud, kusjuures võtmeriik on tema sõnul Soome.