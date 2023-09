USA hinnangul on Peking Hiina kaitseministri vallandanud ja vahistanud

Ameerika Ühendriikide hinnangul on Hiina oma kaitseministri vahistanud. Li Shangfu on viimased kaks nädalat avalikkuse silmist kadunud.

Hiina on tõenäoliselt oma kaitseministri Li Shangfu ametist maha võtnud ja vahistanud. Ministrit pole viimased kaks nädalat avalikkuse ees nähtud, kirjutas Financial Times. Kaitseministri kadumisele eelnes kahe tippkindrali eemaldamine Hiina Rahvavabastusarmee raketivägede juhtkonnast, mis vastutab Hiina pikamaa rakettide ja tuumarelvade eest.

Sarnaselt kadus pildilt kuuks ajaks Hiina välisminister Qin Gang enne kui ta juulis ametist vabastati. Luureinfoga tutvunud isikud ei täpsustanud Financial Timesile, et millisele luureinfole tuginedes hindas Bideni administratsioon, et Li on Hiinas uurimise all.

Neljapäeval kinnitasid Vietnami valitsusametnikud Reutersile, et Li katkestas järsku tervislike probleemide tõttu plaanitud kohtumise. Ka Qini kadumise ajal räägiti tema terviseprobleemidest. Trumpi administratsioon kehtestas 2018. aastal Li Shangfu suhtes sanktsioonid, kuna Hiina ostis Venemaalt relvastust. Kindrali sanktsioonide all hoidmise tõttu pole Hiina nõustunud kahe riigi kaitseministrite kohtumisega.