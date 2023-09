Liibüas hukkus üleujutuste tõttu Dernas üle 10 000 inimese

Liibüa idaosa Derna linna tabanud üleujutuste tõttu hukkus 11 300 inimest ja veel 11 000 inimest on kadunud, hindas Liibüa Punase Poolkuu Ühing neljapäeval. Ühing on Rahvusvahelise Punase Risti Seltside Liiga liige. Organisatsiooni esindaja selgitas Reutersile, et mitmed kadunud inimesed on tõenäoliselt maetud muda või rusude alla või uhusid tulvaveed nad merele.

Liibüat tabas pühapäeval tugev torm, mis mõjus eriti karmilt riigi idaosale kahjustades ulatuslikult taristut oma teel. Derna on sadamalinn mere ääres.

Hukkunute suure arvu tõttu on neid asutud matma massihaudadesse. Maailma Terviseorganisatsioon (WHO) ja teised abiorganisatsioonid kutsusid samas reedel üles seda praktikat vältima, kuna sedasi ei saa üksikhukkunuid tuvastada. Samuti tekitab see sotsiaalseid ja juriidilisi probleeme.

ÜRO humanitaarabi organisatsiooni juhi sõnul oli katastroof tingitud kllima ja võimekuse puudumise kokkupõrkest. Esiteks on ligipääs Dernale keeruline ning toimusid mitmed teineteist võimendavad probleemid. Purunes veehoidla tamm ning samal ajal suunas torm merevee linna peale.