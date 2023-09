Uuendatud kolmanda korruse avanud T1 kavatseb aasta kasumiga lõpetada

2018. aastal avatud T1 kaubanduskeskus läks kolm aastat hiljem pankrotti ning selle ostnud Lintgen hakkas tegelema kahjumis keskuse elule toomisega.

Reedel avatud uuendatud kolmas korrus oli algselt mõeldud kaubanduspindadeks, kuid edaspidi keskendutakse seal teenustele: osa on kliinikute päralt ning osa spordi-, hobi- ja huvitegevuste tarbeks.

"Sinna tuleb pea 20 spordiala – saab harrastada vehklemist, maadlust, poksi, tantsimist, ronimist. Eraldi tulevad veel ilu- ja wellness-teenused, kõik, mis seotud inimese heaolu ja arenguga. Kokku on kolmandal korrusel 16 000 ruutmeetrit pinda, mis on saanud täiesti uue funktsiooni, sisu ja väljanägemise," lausus Hõbe ja tõi võrdluseks, et hiljuti avatud Kurna pargis on kauplemispinda üldse kokku 20 000 ruutmeetrit.

Eraldi märkis ta ära unikaalse vehklemissaali ja ka teiste spordialade jaoks loodud spetsiaalsed tingimused. See ei olnud Hõbe sõnul lihtne, arvestades, et kaubanduspindade spordi- või meditsiinipindadeks muutmine tähendab muu hulgas ventilatsiooninõuetega vastavusse viimist, pesuruumide ja duširuumide rajamist. Ta tõdes, et võrreldes uute poodide rajamisega oli see palju suurem ja aeganõudvam töö.

Äsja avatud esimeses etapis alustas tööd umbkaudu 30 protsenti kogu kolmandast korrusest, kuid edasi avatakse midagi uut igal nädalal ja kuul.

"Oleme kogu selle ümberpööramise protsessiga hetkel poolepeal, aga 1,5 aastaga, mis me oleme toimetanud, on toimunud väga oluline muutus ja T1-l on tekkinud väga hea kuvand," sõnas Hõbe.

Praeguseks on keskusesse investeeritud 10 miljonit eurot ja kogu maja töölesaamiseks ootab ees veel umbes samas suurusjärgus investeeringuid.

"Kuna oleme vaadanud üle kõik kulud, muutnud kogu keskuse juhtimise nii efektiivseks kui võimalik ja kuna järjest tulevad head tugevad rentnikud, siis rahavooliselt oleme kenasti plusspoolel. Aga on selge, et tänane kasumis olemine on oluline, kuid rahanumbritele hakkame mõtlema, kui keskus on valmis – praegu keskendume rohkem sisule ja tugevate rentnikega maja täitmisele," lausus tegevjuht.

Hõbe märkis, et kogu protsess peaks valmis saama tuleva aasta lõpuks ja kokku kolm aastat on uue kontseptsiooni väljatöötamiseks, elluviimiseks ja maja töölepanekuks keerulistes tingimustes igati hea tulemus.

Esimesel korrusel on tema sõnul praegu mõni üksik vaba pind, ennekõike töötatakse aga lisaks kolmanda korruse arendamisele just teise korrusega, et see oleks täis tugevaid outlet- ehk odavmüügipoode. Sellised kauplused on Hõbe sõnul hästi vastu võetud, sest inimeste ostujõud langeb, laenuintressid kasvavad ja odavama hinnaga poode külastatakse rohkem. Lisaks püüab keskus otsida valdkondi, mille puhul sedalaadi poode pole varem olnud, nii on neil näiteks ka prillipoe ja kosmeetikatoodete outlet.

Aasta lõpuks loodab T1 jõuda keskmiselt 12 000 külastajani päevas. Praegu on neid 11 000 kanti, nädalavahetuseti 17-18 000.

"Kuus on stabiilselt 330 000 ja rohkem inimest ehk alates sellest, kui hakkasime siin majas toimetama, on külastajate arv rohkem kui kahekordistunud," tõi keskuse juht välja.

Keskuse kolmandal korrusel on suur osa pindu praeguseks rentnikud leidnud, kuid Hõbe sõnul on väiksemaid vabu pindu veel alles. Kogu aeg on käimas läbirääkimisi ja rentnike puhul on võetud suund, et need ei oleks samasugused nagu teistes kaubanduskeskustes.

"Püüame eristuda, et mitte saada neid tegijaid, kes on ka üle tee Ülemiste keskuses, vaid tuua midagi teistmoodi, unikaalset. See tekitab hea sünargia Ülemiste piirkonnaga," usub T1 juht.

Tema kinnitusel on aasta lõpuks keskuse üldine vakantsus juba väga mõistlik ja möödas on aeg, kus pinnad seisavad tühjalt ja rahvast ei ole.

"Töötame, plaan on ees, aga kõik võtab aega. Maja on suur ja mahtu on palju. Huvi on jätkuv ja alates hetkest, mil maja üle võtsime, on see olnud stabiilne," lausus Hõbe.

Tema sõnul peaks T1 2024. aasta lõpuks olema täiesti valmis, nii et ümberpööramine oleks tehtud nii sisuliselt, tugevate rentnike näol, kui ka ehituslikult.

Lintgen Adjacent Investments S.à.r.l. omandas T1 Mall of Tallinna kaubanduskeskuse 55 miljoni euroga 2021. aasta lõpus. Tegu oli kolmanda oksjoniga pankrotistunud keskuse müümiseks, sest esimesed kaks luhtusid liiga kõrge alghinna tõttu.