EL lõpetab impordikeelu Ukraina viljale

Euroopa Liit teatas reedel, et lõpetab viies liikmesriigis impordikeelu Ukraina viljale.

Olemasolevad meetmed aeguvad täna," teatas reedel Euroopa Komisjon avalduses.

2. mail otsustas Euroopa Liit lubada viiel riigil – Bulgaarial, Ungaril, Poolal, Rumeenial ja Slovakkial – keelata oma riigis Ukraina nisu, maisi, rapsiseemnete ja päevalilleseemnete müügi. Samas pidid need riigid lubama läbi oma territooriumi Ukraina viljatoodete transiiti. See lepe pidi 5. juunil aeguma, aga kõnealused viis liikmesriiki soovisid selle pikendamist ning komisjon teatas siis, et piirangud kaovad järk-järgult 15. septembriks.

Poola teatas aga reedel, et pikendab iseisesvalt piiranguid. Poola peaminister Mateusz Morawiecki ütles, et selliste piirangute abil kaitstakse Poola põllumeeste huve. Slovakkia põllumajandusminister ütles samuti, et riik pikendab piiranguid. Ka Ungari lubas piiranguid pikendada, vahendas Reuters.