Poola ehitab kogu piirile Kaliningradi oblastiga tara

"Ma mitte ainult ei poolda kindla aia ehitamist, vaid teatasime ka, et alustame esmalt perimeetrisüsteemi paigaldamisega, mis võimaldab piiri elektrooniliselt jälgida, kuid hiljem rajame teatud lõikudele ka füüsilise tõkke," ütles Morawiecki vastuseks raadiojaama Radio Olsztyn küsimusele.

"Lõpuks ehitame kogu piirile vastava füüsilise barjääri (...), et elanikud saaksid end veelgi turvalisemalt tunda," lisas peaminister.

Ta meenutas, et praegu on Poola piiril Kaliningradi oblastiga 200 kilomeetri ulatuses okastraataed. Praegu paigaldatakse sinna ka kaamerate ja andurite süsteemi ning see töö on "lõpule jõudmas".

Morawiecki lisas, et "kui meie idanaabriga on võimalik rahumeelselt piiriüleseid tegevusi läbi viia, teeme selle võimalikuks sobiva piiriületuse infrastruktuuri kaudu."

Poola siseminister Mariusz Kaminski ütles neljapäeval, et Venemaa piirile ehitatav elektrooniline valvesüsteem, mille ehitamist alustati selle aasta aprillis, võetakse kasutusele "septembri ja oktoobri vahetusel". Ta rõhutas, et see tähendaks "täieliku seire kehtestamist kogu Venemaa piiril".

"Tegemist saab olema nüüdisaegse elektroonilise barjääriga, mis on ideaalselt integreeritud raskesse maastikku. Seal saab olema 5500 öö- ja päevakaamerat, liikumisandurid. Et hiir ka teiselt poolt sisse ei saaks hiilida," märkis ta.

Poola ja Venemaa Kaliningradi oblasti vahelise piiri kogupikkus on 232 kilomeetrit