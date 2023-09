EKRE volikogu nõuab Kaja Kallase tagasiastumist

Kaja Kallase tegevusest põhjustatud rahvusvaheline mainekahju on suurim, mis Eestile kunagi osaks on saanud ning ta peaks peaministri ametist tagasi astuma, märgiti EKRE volikogu poolt tehtud poliitilises avalduses.

EKRE volikogu sõnul on Eesti poliitikas on kõige pakilisemalt lahendamist vajavaks probleemiks muutunud Kaja Kallas, kes oma perekonna kaudu on lõiganud kasu äritegevusest Putini Venemaal.

"Ennast pikka aega moraalimajakana esitlenud Kallas on oma ebapädeva poliitika ja sügavalt ebamoraalse käitumisega viinud meie riigi tõsisesse kriisi ja ummikseisu," märgiti avalduses.

"Eesti Konservatiivsele Rahvaerakonnale ja uuringuküsitluste järgi ka suuremale osale Eesti elanikest ei ole vastuvõetav peaminister, kes tuli võimule valede toel ning kes idavedusid kommenteerides jätkab küünilist ja süsteemset vassimist," lisati.

EKRE volikogu hinnangul on Kallase tegevusest põhjustatud rahvusvaheline mainekahju on suurim, mis Eestile kunagi osaks on saanud.

"Mida kauem praegune peaminister ametis on, seda suuremaks see mainekahju paisub ning seda enam kannatab Eesti usaldusväärsus Ukrainat toetava ja Vene sanktsioone nõudva ning jõustava riigina," märgiti avalduses.