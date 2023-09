Rootsi tähistab kuningas Karl XVI Gustafi 50. valitsusaastat

Rootsis jätkuvad kuningas Karl XVI Gustafi 50. valitsusaasta pidustused. Tseremoniaalseid ülesandeid täitev monarh on rahva hulgas populaarne. Arvamusküsitluste järgi on toetus kuningavõimule viimase 20 aasta kõrgeim.

Karl XVI Gustaf sai troonile 15. septembril 1973. aastal, pärast eelmise kuninga, oma vanaisa Gustav VI Adolfi surma.

"50 aasta eest seisin ma siin esmakordselt kui Rootsi kuningas. Minu tunded selle rolliga seoses on jäänud samaks, kui need olid tollal. Uhkus, tänulikkus ja alandlikkus. Esindada stabiilset, demokraatlikku, rahumeelset ja ühtset riiki on privileeg," lausus Karl XVI Gustaf.

"See on tähtpäev, selline, mis juhtub kord elu jooksul, kuninga 50. trooniaastapäev. Üsna arusaadavalt pean ma seda huvitavaks. Arvatagi on kuninga töö üsna raske, nii paljudele inimestele tuleb meele järgi olla," ütles Stockholmi elanik Birgit Hamvik.

"Minu arust on tähtis austada meie kuningat, kes on 50 aastat troonil olnud. Ma igasugu saateid ikka jälgin ja seal on mõnikord teda kritiseeritud üsna ebaviisakal viisil. Minu arust on ta Rootsi eest suurepärast tööd teinud," leidis Charlotta Gillerstein.