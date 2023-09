Patriarh Bartolomeus viis Värskas läbi vabaõhuliturgia

"See on selle visiidi kulminatsioon ja see tähendab, et siin on vaimulikke ja kirikurahvast üle Eesti. Saartelt ja linnadest – ma nägin hiidlaseid, Kihnust ja Saaremaalt ja Muhust ja üle Eesti. Ka külalisi on üle maailma erinevatest kohtadest ja täna need lauluviisid ja laulud ja teenimise stiilid on natuke erinevad. Nii et täna on siin täielik kultuuride ja rahvaste segu," ütles Värska preester Andreas Põld.

Setumaal elab palju õigeusklikke, mistõttu patriarhi visiit oli olulise tähtsusega kogu piirkonnale.

" Setu kultuur on läbipõimunud kirikusündmustega ja kalmistusündmustega. Väga palju sündmuseid, mis Setumaal toimub, on seotud kirikuga ja õigeusuga. Seda tähtsam on nüüd sellisel keerulisel ajal maailmas patriarhi poolt tulla teenistust tegema Setumaale," rääkis Setomaa vallavanem Raul Kudre.