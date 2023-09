Pühapäev tuleb vihmane

Ööl vastu pühapäeva on Eesti kohal pilvi vähe. Tuul puhub edelast ja lõunast kiirusega 4 kuni 10, rannikul puhanguti kuni 15 meetrit sekundis. Õhutemperatuur on 6 kuni 11, rannikul kuni 15 kraadi.

Pühapäeva hommikul Loode-Eestis ja saartel pilvisus tiheneb ja hakkab vihma sadama. Mujal püsib ilm veel vähese pilvisusega ja sajuta. Puhub edela- ja lõunatuul 4 kuni 10, rannikul iiliti 15 meetrit sekundis. Õhusooja on 8 kuni 13, rannikul veidi enam, kuni 16 kraadi.

Päeval pilvisus kõikjal tiheneb ning vihmasadu laieneb loodest kagu suunas üle mandri. Pärastlõunal lääne poolt alates sadu lakkab ja pilvisus hõreneb. Puhub lõuna- ja edelatuul, mis keskpäeva paiku saartelt alates järk-järgult loodesse pöördub. Tuule kiirus on 5 kuni 12, rannikul puhanguti kuni 15, põhjarannikul kuni 19 meetrit sekundis. Õhtupoolikul tuul nõrgeneb. Plusskraade on termomeetril 15 kuni 20.

Uus nädal algab vähese ja vahelduva pilvisusega, kolmapäevast jätkub pilves selgimistega ilmaga. Kui esmaspäeval sadu karta pole, siis teisipäevast alates on juba kohatist vihma oodata. Tundub, et kätte on jõudnud ka öökülmade aeg, sest ööl vastu esmaspäeva võib maapinnal temperatuur paiguti 0 kraadinigi langeda.