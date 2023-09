Erand seaduses võimaldab lihtsamalt ühepäevakohvikute avamist

Kuressaares peeti kümnendat korda populaarset õunakohvikute päeva. N-ö ühepäevakohvikute populaarsus on kindlasti üle Eesti viimastel aastatel kasvanud ka seetõttu, et seaduseauk võimaldab selliste kohvikute avamist koduaedades varasemast lihtsamalt.

Kevade tänava õunakohvikus oli kookide lett pikk ja järjekord veel pikem.

"Me tahame näha, kuidas inimesed elavad oma aias siin, muidu ei näe ju, kuidas ta on oma peenrad pannud ja mis ta kasvuhoones kasvatab. Seda on ju tore vaadata," rääkis kohvikukülastaja Avo.

Kümne aasta jooksul, mil Kuressaares on sügiseti õunakohvikute päeva tehtud, on nii mõndagi muutunud. Rangelt reguleeritud toitlustusvaldkonnas on selliste õuekohvikute suhtes rangetes reeglites nüüdseks mööndusi tehtud.

"Esimestel aastatel ka me pidime veterinaar- ja toiduametit teavitama, et millised hoovid, aadressid, kes teeb ja kõik nimekirjad saatma. Nüüd on lausa seaduses punkt, et need kodu- ja hoovikohvikud on seadusandluses erand. On lubatud kodus tegemist ja seda müümist oma hoovis. Aga sa ei või seda minna müüma järgmisse hoovi ehk et sa oledki siin paigas," selgitas õunakohvikute koordinaator Angela Nairis.

Kokku oli Kuressaares pühapäeval 21 eriilmelist õunakohvikut ja külastajad tekitasid järjekordi.

"Asjade selline defitsiit või selline kirg, et nüüd ma tahaks sinna minna, säilib ainult juhul, kui sa saad seda harva," ütles Nairis küsimuse peale, kas üritust tuleks tihedamini korraldada.