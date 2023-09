Lähipäevad toovad nii vihma kui ka päikest

Esmaspäeva öö on Eestis vähese ja vahelduva pilvisusega ning sajuta, kuid mitmel pool tekib udu. Tuul puhub põhjast 2 kuni 7, rannikul kuni 11 meetrit sekundis. Õhutemperatuur on 2 kuni 8, rannikul kuni 14 kraadi, kuid maapinnal võib mitmel pool nõrka öökülma olla.

Esmaspäeva hommikul on selge ja vähese pilvisusega sajuta ilm. Puhub valdavalt idakaare, Ida-Eestis põhjakaare tuul 2 kuni 7, rannikul iiliti 10 meetrit sekundis. Sooja on 3 kuni 8, rannikul kuni 12 kraadi.

Päev tuleb vähese pilvisusega ja sajuta. Tuul puhub valdavalt idast 2 kuni 7, rannikualadel kuni 10 meetrit sekundis. Sooja on oodata 13 kuni 18 kraadi.

Teisipäeval ja kolmapäeval on Eesti kohal vahelduva pilvisusega taevas, mis mitmele poole vihma puistab. Neljapäevast pilvisus hõreneb ning reedeks on oodata juba selget ja sajuta ilma.

Kui öö vastu teisipäeva tuleb veel üpriski karge ehk õhutemperatuur langeb paiguti 5 kraadinigi, siis sealt edaspidi on oodata taas pehmemat ilma. Päeval on plusskraade termomeetril 20 ringis, veidi jahedam tuleb kolmapäev, mil sooja on oodata 15 kuni 19 kraadi.