Riigikogu arutab Kert Kingolt saadikupuutumatuse äravõtmist

Õiguskantsler Ülle Madise on varasemalt rõhutanud, et enne süüdimõistvat kohtuotsust ei tohi kuluhüvitiste ebakohases kasutamises kahtlustuse saanud Kingot süüdiolevaks pidada.

"Põhiseaduse järgi peab riigikogu liikme suhtes kohtuliku menetluse jätkamiseks saama riigikogu loa. Prokuratuur nüüd õiguskantslerile sellise esildise tegigi, saatis ka kogutud tõendid. Nüüd on siis minu ülesanne paluda riigikogult võimalust teha asjakohane ettekanne ja paluda saadikupuutumatus Kingolt ära võtta. See ettepanek on läinud juba riigikogu poole teele," selgitas Madise.

Madise lisas, et oluline on öelda, et Eestis kehtib süütuse presumptsioon.

"Ei niisuguse ettepaneku saatmine riigikogule ega riigikogu võimalik otsus saadikupuutumatus ära võtta, - ja senini on riigikogu niisugustel juhtudel saadikupuutumatuse ära võtnud -, ei tähenda, et inimene on süüdi. Hinnangu tõenditele ja süüle annab ikka kohus. Õiguskantsleri asi on vaadata ega asi pole ilmselgelt alusetu ja ilmselgelt poliitiliselt kaalutletud. Ja niisuguseid viiteid me sealt toimikust tõesti ei leidnud," lausus Madise.

Kui riigikogu loa annab, läheb asi edasi kohtusse. Saadikupuutumatusest ilma jäänud saadik jääb edasi riigikogu liikmeks.

Kert Kingo ja advokaat Martin Traat said mullu augustis kahtlustuse riigikogu liikme kuluhüvitise kasutamisega seotud kuritegudes. Kahtlustuse kohaselt lasi Kingo tasuda enda kuluhüvitistest kolme inimese õigusabiarveid kokku ligi 10 000 euro eest.

Selle aasta kevadel kandideeris Kingo riigikogusse ja osutus 3095 häälega valituks.