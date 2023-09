Bulgaaria uurib Musta mere kuurorti kukkunud drooni

Bulgaaria kaitseministeerium teatas esmaspäeval, et saatis eriüksuse uurima lõhkeainega drooni, mis kukkus pühapäeva õhtul alla Tjulenovo linnas. Tjulenovo asub Musta mere ääres ja sealt jääb Rumeenia piirini umbes 70 kilomeetrit.

Pärast uurimist otsustab Bulgaaria meeskond, mida drooniga edasi peale hakata. Kaitseministeerium teatas, et saatis eriüksuse Tjulenovosse kohalike võimude palvel, vahendas Reuters.

Tjulenovo kuurort asub 70 kilomeetri kaugusel Rumeeniast. Üle Musta mere asub veel ka Krimmi poolsaar, mille Venemaa vallutas 2014. aastal.

Rumeenia kaitseministeerium teatas hiljuti, et riigi territooriumilt on leitud uusi drooni rususid, mis on sarnased nendele droonidele, mida kasutab Vene sõjavägi.