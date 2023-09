Uurimiskomisjoni loomine jäi sel nädalal riigikogu päevakorrast välja

Põhiseaduskomisjon otsustas möödunud neljapäeval mitte toetada peaminister Kaja Kallase abikaasa osalusega ettevõtte Venemaa-suunalise äritegevuse asjaolude uurimiseks uurimiskomisjoni moodustamist, kuid selle üle peab hääletama riigikogu täiskogu. Põhiseaduskomisjon tegi ettepaneku võtta eelnõu riigikogu päevakorda 19. septembril.

Esmaspäevase riigikogu istungi rakendamisel juhtis Isamaa fraktsiooni esimees Helir-Valdor Seeder tähelepanu, et eelnõu õigel ajal esitamisest hoolimata käesoleva nädala päevakorda ei jõudnud.

Riigikogu aseesimehe Toomas Kivimägi (RE) sõnul laekus eelnõu riigikogu juhatusele küll tähtajaliselt, aga käesoleva nädala päevakord oli selleks ajaks juba koostatud ning riigikogu juhatus koguneb uurimiskomisjoni moodustamise eelnõu arutama erandina.

"See saabus tõepoolest üsna viimasel tunnil. Möönan, et see oli tegelikult ka nende eelnõude hulgas, mille tähtaeg oli saanud täis, aga lihtsalt, kuna päevakord oli juba sellises mahus ette valmistatud ja me eeldasime, et see on just selline maht, mida tegelikult Riigikogu suudab menetleda, siis seetõttu me selle juurde jäime. Ei hakanud kiirkorras seda päevakorda tooma," ütles Kivimägi.

Eesti Konservatiivse Rahvaerakonna (EKRE) juht Martin Helme märkis, et erakonna fraktsiooni esitatud relvaseaduse muutmise eelnõu esitamisest on möödunud seitse nädalat ning eelnõu ei ole veel jõudnud õiguskomisjoni.

Seeder sõnas, et olukorras, kus õiguskomisjon ei suuda suure töökoormuse tõttu eelnõusid riigikogu saali saata, koguneb komisjon vaid korra nädalas, kasutamata tavapäraseid võimalusi seda teha kolmel korral.

Kivimäe sõnul on tehtud ettepanek sel nädalal riigikogu vanematekogu kokku kutsumiseks, mida ta isiklikult pooldab, kuid mida ei ole veel otsustatud.

Kivimägi lisas, et järgmisel nädalal kukub ligikaudu 50 eelnõul seitsme nädala tähtaeg. "Selleks hetkeks kindlasti sellel nädalal juhatus kujundab ka seisukoha, kuidas me hakkame menetlusse võtma neid eelnõusid."

Teisipäeval arutab riigikogu põhiseaduskomisjon erakorralisel istungil taas uurimiskomisjoni loomise eelnõu, kuhu on kutsutud ka Kaja Kallas.