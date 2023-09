Austin: Abramsi tankid jõuavad peatselt Ukrainasse

Ukraina võimud teatasid, et riigi lääneosas paiknevas Lvivis toimusid ööl vastu teisipäeva plahvatused. Venemaa riiklik uudisteagentuur RIA Novosti väitis, et Venemaa õhutõrje tulistas 18. septembril Belgorodi oblasti kohal alla kolm drooni.

Oluline teisipäeval, 19. septembril kell 12.38:

- Lääne-Ukrainas asuvas Lvivis toimusid plahvatused;

- Vene meedia teatel tabas Belgorodi taas droonirünnak;

- Austin: USA Abrams tankid jõuavad peatselt Ukrainasse;

- Zelenski üritab ÜRO Peaassambleel saada kõhklejaid Ukraina poolele.

Austin: USA Abramsi tankid jõuavad peatselt Ukrainasse

USA M1 Abrams tankid jõuavad peatselt Ukrainasse, teatas Ühendriikide kaitseminister Lloyd Austin teisipäeval Saksamaal.

Washington lubas saata Ukrainasse tanke osana rohkem kui 43 miljardi dollari suurusest sõjalisest abist, mida USA on juba eraldanud või eraldamas Kiievile võitlemaks mullu veebruaris riiki tunginud Vene vägede vastu.

"Mul on hea meel teatada, et M1 Abrams tankid, mida USA on varem lubanud, jõuavad peatselt Ukrainasse," ütles Austin Ramsteini õhuväebaasis Ukraina toetajate kontaktrühma kohtumist avades.

Austin ütles veel, et Ukraina teeb vastupealetungi käigis pidevalt edusamme.

"Vaprad Ukraina sõjaväelased murravad läbi Vene agressiooniarmee tugevatest kaitseliinidest," ütles Austin.

Lääne-Ukrainas asuvas Lvivis toimusid plahvatused

Ukraina võimud teatasid, et riigi lääneosas paiknevas Lvivis toimusid ööl vastu teisipäeva plahvatused.

Lvivi võimud teatasid, et linnas tegutseb õhutõrje. Ööl vastu teisipäeva toimusid plahvatused ka Hmelnõtskõi piirkonnas. Ukraina Pravda kirjutab, et Venemaa ründas Lääne-Ukrainat droonidega.

Ukraina ametnikud ütlesid, et Lvivi tabasid droonirünnakud, milles hukkus üks inimene ja hävis kolm laohoonet, teatasid ametnikud.

"Jätkuvad koristustööd pärast hommikusi lööke Lvivile. Kahjuks leiti (lao) rusude alt ühe seal töötanud mehe surnukeha," ütles linnapea Andri Sadovõi.

Ukraina teatas teisipäeval, et riigi õhutõrjesüsteemid tulistasid alla 27 Venemaa välja lastud Shaheedi drooni.

Ukraina õhuvägi kinnitas sotsiaalmeedias, et kokku toimus 30 droonirünnakut ning 27 Shaheedi drooni õnnestus alla lasta.

Vene meedia teatel tabas Belgorodi taas droonirünnak

Venemaa riiklik uudisteagentuur RIA Novosti väitis, et Venemaa õhutõrje tulistas 18. septembril Belgorodi oblasti kohal alla kolm drooni.

Venemaa Belgorodi oblast piirneb Ukraina Luhanski, Sumõ ja Harkivi piirkondadega.

Venemaa pommitas taas Sumõ oblastit

Venemaa viis viimase 24 tunni sees läbi 37 rünnakut, mis põhjustas 171 plahvatust.

Vene väed on Sumõ oblastit pidevalt pommitanud alates 2022. aasta aprillist, kui Ukraina väed selle vabastasid.

Zelenski üritab ÜRO Peaassambleel saada kõhklejaid Ukraina poolele

Ukraina president Volodõmõr Zelenski üritab ÜRO Peaassambleel saada kõhklejaid Ukraina poolele, kirjutasid USA meediakanalid.

ÜRO Peaassamblee avamisel algavad teisipäeval riigipeade kõned. Kavas on kõned 36 riigist.

New Yorgis peavad teisipäeval teiste seas kõne USA president Joe Biden ja Ukraina president Zelenski, kes saabus esmaspäeval koos naisega juba Ühendriikidesse. Sõna saavad ka Türgi president Recep Tayyip Erdoğan ja Egiptuse president Abdel Fattah al-Sisi.

Aasta tagasi pidas Zelenski oma kõne videolingi vahendusel.

Zelenski ütles, et alustab visiiti Ühendriikidesse Ukraina sõdurite külastamisega, kes on riigis ravil ja taastusravil.

Seejärel kavatseb Ukraina liider sõita Washingtoni, et kohtuda president Bideniga.

"Ees on kohtumised president Joe Bideni ning kongressiliikmete ja parteijuhtidega. Samuti sõjaväejuhtkonna, USA ettevõtete, ajakirjanike ja Ukraina kogukonna liikmetega," loetles Zelenski.

"Ma tänan Ühendriike juhtrolli eest meie vabadus- ja iseseisvusvõitluse toetamisel," toonitas Ukraina riigipea.

Riigipeade kõned jätkuvad järgmise teisipäevani. Soome president Sauli Niinistö esineb näiteks kolmapäeval.

Ukraina väitel kaotas Venemaa ööpäevaga 520 sõdurit

Ukraina kaitsejõudude peastaap avaldas teisipäeval hinnangu Venemaa senistele kaotustele sõjas alates Venemaa täieulatusliku sõjalise kallaletungi algusest 2022. aasta 24. veebruaril:

- elavjõud umbes 273 460 (võrdlus eelmise päevaga +520);

- tankid 4628 (+5);

- jalaväe lahingumasinad 8851 (+17);

- lennukid 315 (+0);

- kopterid 316 (+0);

- suurtükisüsteemid 6062 (+35);

- mobiilsed raketilaskesüsteemid (MLRS) 778 (+2)

- õhutõrjesüsteemid 526 (+1);

- operatiivtaktikalised droonid 4784 (+15);

- tiibraketid 1479 (+17);

- autod ja muud sõidukid, sealhulgas kütuseveokid umbes 8601 (+30);

- laevad / paadid 20 (+0);

- allveelaevad 1 (+0)

- eritehnika 903 (+2).

Ukraina enda kaotuste kohta samasuguse regulaarsusega andmeid ei avalda ning pole ka avalikult selgitanud, millise metoodika alusel nad Vene sõjakaotusi kokku loevad.