Trudeau kahtlustab sikhi separatisti mõrvas India valitsust

Kanada peaminister Justin Trudeau ütles, et on olemas usaldusväärset informatsiooni, et India valitsus osales iseseisva sikhi riigi loomise eest võidelnud Hardeep Singh Nijjari mõrvas. Kanada saatis esmaspäeval riigist välja India diplomaadi.

Nijjar lasti maha juunis Surrey linnas. Ta oli Kanada kodanik ja Khalistani liikumise toetaja. Tegemist on separatistliku liikumisega, mille eesmärgiks on luua sikhide Khalistani riik. Indias on Khalistani liikumine keelatud ja Delhi hinnangul oli 45-aastane Nijjar terrorist.

Trudeau ütles esmaspäeval, et kahtlustab, et Nijjari tapmise taga oli India. Tema sõnul uurivad nüüd Kanada võimud usaldusväärset informatsiooni, et India agendid võisid olla seotud Nijjari mõrvaga, vahendas The Times.

"Välisriigi valitsuse igasugune osalus Kanada kodaniku tapmises Kanada territooriumil on meie suveräänsuse rikkumine. See on vastuolus reeglitega, mille järgi vabad, avatud ja demokraatlikud ühiskonnad tegutsevad," ütles Trudeau

Kanada teatas samuti esmaspäeval, et saatis riigist välja India diplomaadi.

Khalistani liikumine on kõige aktiivsem Pandžabi provintsis. Liikumine muutus seal 1980. aastatel vägivaldseks ja selle tõttu hukkus tuhandeid inimesi. Pandžabis on kõige levinum usund sikhism, järgneb hinduism.