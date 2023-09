TLT hakkab üle eramaa mineva trammitee eest maksma aastas pea 90 000 eurot

Tallinn on sõlminud viie eraomandis oleva kinnisasja kasutamiseks isikliku kasutusõiguse lepingu, põhjuseks see, et sealt hakkab üle sõitma Vanasadama ja Ülemiste vahet liikuv tramm.

Kolmapäeval on Tallinna linnavalitsusel kavas heaks kiita korraldus, millega need viis eraomandis kinnisasja antakse TLT-le rendile. Kõik viis asuvad Vanasadama piirkonnas ning kokku tuleb TLT-l maksta aastas renti 88 378 eurot. Maksmise kohustus algab päevast, mil trammitee on lõplikult valmis ehitatud ja Tallinnale üle antud.

Kinnisasjad antakse rendile tähtajatult, nende kogupindala on 5679 ruutmeetrit. Kinnistuteks on Ahtri tn 3, Kai tn 6, Logi tn 2/4/Sadama tn 25, Logi tänav T6 ja Laeva tänav T1.

Lisaks on Tallinn andnud Vanasadama trammiliini tõttu TLT-le rendile hunniku linnale kuuluvaid kinnisasju. Nende 20 kinnistu rent on aastas kokku 34 600 eurot.

Vanasadama trammiliini jaoks ehitatakse 2,5 kilomeetrit uut trammiteed. Praegu käivad liini ehitustööd, tramm peaks liinil hakkama käima järgmise aasta suvel, ehitus valmib lõplikult 2025. aastal. Maksma läheb liini rajamine 46 miljonit eurot.