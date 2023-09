Eestist rändavad sookured kolme suunda

Kui kohalikud sookured hakkasid rände eel kogunema põldudele juba augustis, siis eelmisel nädalal algas ornitoloog Tarvo Valkeri sõnul suurem ränne Soomest. Paar päeva valitsenud soodsa tuule tõttu liikusid paljud Soomest tulnud kured üle Eesti siin peatust tegemata.

Aga sookurgi on juurde tulemas ja lähema nädala kuni kümne päeva jooksul on linnusõpradel põnev aeg. Sookurgi tasub vaatlema minna päikeseloojangu eel, kui päeval põldudel toitunud linnud suunduvad oma ööbimisaladele.

"Kindlasti väga head kohad on sookurgede ööbimislennu jälgimiseks Matsalu rahvuspargis, kas siis Põgari-Sassis või Rannajõel. Samamoodi Lahemaal, põhjarannikul on võimalik päris suuri kurekogumeid vaadelda," rääkis Valker.

Eesti on sookurgede rände mõttes põnev piirkond.

"Siit läheb ränne kolme erinevasse suunda. Üks on Lääne-Euroopa rändetee – need sookured talvituvad Lõuna-Prantsusmaal ja Hispaanias. Siis on veel Kesk-Euroopa rändetee – nemad liiguvad näiteks Põhja-Itaaliasse ja sinna piirkonda. Lisaks on veel nii-öelda Ida-Euroopa rändetee. Ja kõige kaugemad talvitusalad, kuhu näiteks on mõned meil Kagu-Eestis sündinud sookured rännanud, on Etioopia," selgitas Valker.