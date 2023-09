Soome valitsuse eelarvekärped ajasid tudengid marru

Soome valitsus arutab täna riigieelarvet, milles on ette nähtud kärpeid, et riigi rahandus uuesti tasakaalu saada. Põlissoomlasest rahandusministri Riikka Purra sõnul peaks valitsus seniplaanitust veelgi enam kärpima.

Üliõpilaste toetuste vähendamise peale pahased tudengid hõivasid Helsingi Ülikooli.

Vihased üliõpilased on täitsid Helsingi ülikooli aula ja nõuavad, et valitsus ei üritaks riigieelarvet tasakaalu saada tulevaste põlvede arvelt. Tudengite sõnum on selge, kuna nemad peavad Soome elu edaspidi edasi viima, ei saa nad selleks vajalikke oskusi omandades näguripäevi näha. Just sellega aga ähvardab näiteks tudengite eluasemetoetuse kärpimine.

Tudengiorganisatsioonide juhtide kinnitusel elab enamik üliõpilasi juba niigi vaesuspiiril ning iga edasine kärbe kukutab nad sellest piirist allapoole. Nii üliõpilaste, kui teiste kärbete tõttu kannatavate huvirühmade kriitikast hoolimata jääb valitsus endale kindlaks, eelarvetasakaalu on vaja ja kärbetest ei loobuta.

Samas pole ei peaminister, ega teised valitsuseliikmed nõus Riikka Purra ettepanekuga veelgi rohkem kärpida, kuid on teemast kõneldes siiski ettevaatlikud.

"Valmis peab muidugi kõigeks olema ja selles mõttes teeb rahandusminister muidugi tähtsat tööd, kui mõtleme sellele, et tasakaalueesmärgini tuleb jõuda," sõnas Soome peaminister Petteri Orpo.

"Kuus miljardit on see, millega Rootsi Rahvapartei kärbete puhul arvestab ja millest lähtub ka valitsusprogramm. Seegi on karm katsumus, meil on juba palju asju, mis on praeguses eelarvekavandis aktuaalsed," ütles Soome haridusminister Anna Maja Hendriksson.

Furoori tekitas Riikka Purra avaldus, et kärpima peaks ka hästi toimetulevate emade lastetoetusi. Seekordsesse eelarvekavva seda punkti siiski sisse ei panda.

"Nagu on näha ka Helsingin Sanomate intervjuust, oli see täiesti minu isiklik idee," sõnas Purra.

Pole teada, kas protestivad üliõpilased lõpuks eelarve-eelnõuga nõusse jäävad. Kuivõrd valitsuse enda liikmete hulgas suuri erimeelsusi ei ole, peaks eelnõu siiski lähipäevil vastu võetama ning järgmine lahing ootab juba eelarvearuteludelt Eduskunnas.