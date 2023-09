Rannikualadel tõuseb tuul tormiks

Kolmapäeva öö on pilvine. Ida-Eestist taandub üks sajuala itta, kuid hommikuks jõuavad Lääne- ja Loode-Eestisse juba järgmised vihmapilved. Tuul puhub lõunast- ja edelast mandril 6 kuni 11, puhanguti kuni 16 meetrit sekundis, saartel ja rannikul 8 kuni 15, puhanguti kuni 26 meetrit sekundis. Termomeeter näitab 10 kuni 16 kraadi.

Hommik on Lääne-Eestis pilvine ja sajune. Ida pool on pilvi vähem ja olulist sadu ei tule. Tuul puhub edelast 8 kuni 15, Soome lahel kuni 21, puhanguti kuni 28 meetrit sekundis ja õhutemperatuur jääb 13 kuni 17 kraadi vahele.

Päeval liiguvad vihmapilved Lääne- ja Loode-Eestist ida-kagu suunas. Pärastlõunal aga pilved hõrenevad ja sajutõenäosus väheneb – esialgu Hiiumaal ning mandri loodeosas, õhtul ka mujal Põhja-Eestis. Puhub jätkuvalt edelatuul 9 kuni 15, puhanguti kuni 21 meetrit sekundis. Vastu Läänemerd ja Soome lahe ääres kuni 27 meetrit sekundis. Alles päeva teises pooles hakkab tuul järk-järgult vaibuma. Õhutemperatuur üle 19 kraadi ei kerki ning sajupilvede all on veelgi jahedam.

Nädala lõpp toob aga taas veidi soojemat õhku. Neljapäeval on ennelõuna veel kohati vihmane. Reede tuleb täiesti kuiv ja päikeseline. Nädalavahetusel käib üle Eesti taas vihmapilvi. Õhutemperatuur on aga leebe: päevane temperatuurivahemik on 16 kuni 24 kraadi, kõige soojem tuleb reede. Öine temperatuur jääb vahemikku 9 kuni 18 kraadi.