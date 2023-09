Soome suurendab keerulise majandusliku olukorra tõttu eelarvedefitsiiti

Soome eelarve puudujääk tuleb 11,5 miljardit eurot. Augustis eeldas rahandusministeerium, et puudujääk tuleb 10,1 miljardit eurot. Suurenenud puudujääk tekkis maksutulude vähenemisest. Rahvusringhääling Yle kirjutab, et riik peab puudujäägi kasvamise tõttu laenama juurde raha, ehk siis ligi 1,4 miljardit eurot.

Peaminister Petteri Orpo ütles teisipäeval, et majanduses on olukord üha tõsisem, see raskendab heaoluühiskonna ja selle põhiteenuste rahastamist. Orpo leiab, et kavandatavad reformid suudavad suurendada tööhõivet, mis aitab lähiaastate jooksul riigi rahanduslikku olukorda parandada.

"Meil on ees suured väljakutsed, kuid astume samme, et laev ümber pöörata," ütles Orpo.

Helsingin Sanomat kirjutab, et intressimäärade tõus mõjutab ka valitsuse riigivõla teenindamise kulusid. Võrreldes eelmise aastaga kasvab see ligi 2,5 miljardi euro võrra.

Soome vähendab ka töötajate maksukoormust. Näiteks 3600-eurose palga puhul väheneb maksukoormus 0,7 protsenti ehk 306 euro võrra aastas. 14 000 euro suuruse palga juures väheneb maksukoormus 1,2 protsenti.

Valitsus langetab veel kütuseaktsiisi, odavamaks läheb ka õlu.

Teaduse rahastamine suureneb, haridusminister Anna-Maja Henriksson ütles, et valitsus investeerib haridusse 200 miljonit eurot.

"See on märkimisväärne summa. Tugevdatakse põhiharidust. Oskuste tase paraneb. See on ka noorte inimeste huvides, et saaksime võlad kontrolli alla," ütles Anna-Maja Henriksson.

Rahandusminister Riikka Purra ütles, et valitsus plaanib järgmise nelja aasta jooksul viia ellu nelja miljardi euro suuruse investeerimisprogrammi. Seda kasutatakse riigi maantee- ja raudteevõrgu parandamiseks. 110 miljonit eurot läheb Helsingi ja Riihimäki vahelise raudteelõigu parandamiseks. Investeerimisprogrammi rahastatakse riigivarade müügist.

2024. aasta riigieelarve maht on 87,9 miljardit eurot. Eelarve peab heaks kiitma veel Soome parlament.