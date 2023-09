Trumpi rivaalid üritavad naftamagnaatidelt raha juurde hankida

Ajaleht Financial Times kirjutab, et USA endine president Donald Trump kaotab naftamagnaatide seas toetust ja seda üritavad ära kasutada teised vabariiklaste partei presidendikandidaadid.

Florida kuberner Ron DeSantis sõidab kolmapäeval Texase osariigis asuvasse Midlandi linna. Tegemist on tähtsa energiakeskusega ning DeSantis tahab seal avaldada toetust USA nafta- ja gaasitööstusele.

2020. aastal külastas linna ka Trump. Ta üritas seal võita naftaärimeeste toetust ja lubas siis lõpetada "vasakäärmuslaste rünnaku" Ameerika fossiilkütuste vastu.

DeSantis ja teised vabariiklaste kandidaadid tahavad nüüd ära kasutada naftamagnaatide kasvavat rahuolematust Trumpiga. Ärimehed kardavad, et Trump kaotab ka 2024. aasta presidendivalimised.

Vabariiklaste partei rahastajad loodavad, et üks Trumpi-vastastest kandidaatidest suudab enda selja taha saada piisavalt suure toetajaskonna. See võimaldaks eelvalimistel maha pidada juba tõsise lahingu.

"Otsin musta hobust, et vabariiklased saaksid paremini võistelda Valge Maja ja kongressi eest," ütles New Mexico osariigis tegutseva energiafirma Abo Empire juht John Yates.

Eelmisel kuul külastas Midlandi Nikki Haley. Järgmisel nädalal osaleb ta Oklahomas toimuval üritusel, mille korraldab naftaärimees Harold Hamm.

Texase osariik on vabariiklaste partei jaoks tähtis kants. 2020. aastal sai Trump sealt 85 miljonit dollarit. Nafta- ja gaasitööstus toetas Trumpi 15 miljoni dollariga. Mõned naftaärimehed teevad nüüd aktiivselt Trump-vastast kampaaniat.

Trump kaalus kunagi, et määrab Hammi energiaministriks ja ta on USA üks tuntumaid naftamagnaate. Hamm kutsub nüüd avalikult Trumpi üles, et ta loobuks valimistel osalemast, vahendas Financial Times.