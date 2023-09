Ilm läheb jälle kuivemaks ja soojemaks

Neljapäeva öö on mandril pilvine. Öö hakul sajab mitmel pool vihma, pärast keskööd sadu hõreneb. Saartel on taevas selgem ja ilm sajuta. Paiguti tekib udu. Puhub edelatuul 4 kuni 10, rannikul iiliti 14 meetrit sekundis. Õhutemperatuur on 11 kuni 17 kraadi.

Hommik on saartel selge, mandril pilvine, aga ka sajuta. Edelatul on sisemaal mõõdukas, rannikul veel puhanguline. Õhutemperatuur on 13 kuni 17 kraadi.

Ennelõunal võib üksikuid vihmarabinaid olla. Päeva peale pilved hõrenevad. Puhub lõunakaare tuul 3 kuni 9, rannikul puhanguti kuni 13 meetrit sekundis. Õhutemperatuur on 18 kuni 22 kraadi.

Reedeks tugevneb idapoolne kõrgrõhuala. Sadu ei tule ja pilvigi on vähe, aga kagutuul on tugev. Öösel on sooja üle 10 kraadi, päevasoe kerkib suviselt kuni 24 kraadini.

Laupäevaks toob madalrõhulohk vihma. Sadu ja selle järel tõttav jahedus lasevad termomeetrinäitudel vaid veidi üle 15 kraadi tõusta, enne sadu tõuseb Ida-Eestis veel üle 20 kraadi.

Pühapäeval võib mõnes kohas veel veidi vihma sabistada. Päevasooja on kraad-kolm üle 15.

Uus nädal algab taas kuivema ilmaga.