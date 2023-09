Oluline neljapäeval, 21. septembril kell 12.32:

- Okupeeritud Krimmi tabas taas Ukraina droonirünnak;

- Poola teatas, et jätkab Ukraina varustamist relvadega;

- Ukraina tulistas öö jooksul alla 43 Vene tiibraketist 36;

- ISW: Ukraina väed jätkavad pealetungi Bahmuti ümbruses ja Zaporižžja oblasti lääneosas.

Okupeeritud Krimmi tabas taas Ukraina droonirünnak

Venemaa poolt okupeeritud Krimmi poolsaart tabas öösel järjekordne Ukraina droonirünnak. Plahvatusi oli kuulda mitmes linnas, Venemaa väitis, et riigi õhutõrje tulistas alla 19 drooni, vahendas The Kyiv Independent.

Venemaa Telegrami kanalid väitsid, et hulk droone tabas sihtmärke. Kokku oli kuulda üle 20 plahvatuse. Krimmis asuvad Venemaa sõjalised rajatised, Moskva varustab poolsaare kaudu oma Lõuna-Ukrainas asuvaid vägesid.

Eelmisel nädalal ründas Ukraina rakettidega Sevastopoli laevaremonditehast. Sevastopoli linn asub Krimmi poolsaare edelaosas Musta mere ranniku ääres. Muuhulgas tabati üht Vene Kilo klassi allveelaeva.

Ukraina tulistas öö jooksul alla 43 Vene tiibraketist 36

UKraina teatas neljapäeval, et tema õhutõrje tulistas öö jooksul alla 36 Vene tiibraketti 43-st, kuid rünnakutes oli hukkunuid.

Relvajõudude ülem Valeri Zalužnõi ütles sotsiaalmeedias, et Ukraina väed tulistasid 43 Vene tiibraketist 36 alla.

Ukraina võimud teatasid, et Venemaa raketirünnaku tõttu hukkus kaks inimest, haavata sai vähemalt 20 inimest.

Poola teatas, et jätkab Ukraina varustamist relvadega

Poola valitsuse pressiesindaja teatas neljapäeva lõunal, et riik jätkab Ukrainale relvade ja laskemoona tarnimist. Poola teatas varem, et peatas viljatüli tõttu Ukraina relvadega varustamise.

Poola ei relvasta enam Ukrainat, sest vaja on keskenduda enda kaitsele, ütles Poola kolmapäeval peaminister Mateusz Morawiecki mõni tund pärast seda, kui Varssavi kutsus välja Kiievi suursaadiku teraviljaekspordi vaidluses.

"Me ei anna enam relvi Ukrainale, sest meil on vaja relvastada Poolat moodsamate relvadega," ütles Morawiecki vastuseks reporteri küsimusele, kas Varssavi jätkab Kiievi toetamist hoolimata teraviljaekspordi erimeelsustest.

"Ukraina kaitseb end Venemaa jõhkra rünnaku eest ja ma saan sellest olukorrast aru, kuid nagu ma juba ütlesin, siis meie kaitseme oma riiki. Me ei anna enam relvi Ukrainale, sest me relvastame nüüd Poolat," ütles peaminister intervjuus telekanalile Polsat TV.

Samas märkis valitsusjuht, et Poola ei kavatse sekkuda Rzeszowi lähedal asuva logistikakeskuse töösse, mille kaudu antakse Ukrainale sõjalist toetust.

Kiiev kutsus kolmapäeval Poolat üles lahendama kahe riigi vahel süvenevat erimeelsust Ukraina viljaekspordi üle.

"Me kutsume meie Poola sõpru emotsioonid kõrvale jätma. Ukraina pool on pakkunud Poolale konstruktiivset teed viljaküsimuse lahendamiseks," ütles välisministeeriumi kõneisik Oleh Nikolenko pärast seda, kui Poola kutsus välja Ukraina suursaadiku.

Poola kutsus kolmapäeval välja Ukraina suursaadiku Vassõl Zvaritši seoses Ukraina presidendi Volodõmõr Zelenskõi märkustega ÜRO peaassambleel peetud kõnes.

Zelenskõi sõnul teesklevad mõned Euroopa Liidu riigid solidaarsust Ukrainaga, toetades kaudselt Venemaad.

Varssavi taunis kommentaare, mis ebaõiglaselt puudutavad Poolat, mis on toetanud Ukrainat alates sõja esimestest päevadest.

Morawiecki teatas ühtlasi varem päeval, et Varssavi võib laiendada nende Ukraina kaupade nimekirja, mille importimine Poolasse on keelatud, kui Kiievi võimud teravdavad konflikti.

Peaminister rõhutas, et Poola valitsuse jaoks on kõige tähtsamad kohalike põllumeeste, maaelu ja poolakate huvid.

Morawiecki ütles, et Poola on valmis jätkama Ukraina aitamist, kuid mitte Poola turu destabiliseerimise hinnaga.

Seetõttu otsustaski valitsus kehtestada mitmetele Ukraina põllumajandussaadustele embargo, kuigi Euroopa Komisjon ei andnud selleks nõusolekut.

Morawiecki ütles, et impordipiirangud kehtivad niikaua, kui pole välja töötatud kootöömehhanismi.

"Hoiatan Ukraina võime: kui nad teravdavad konflikti, lisame veel rohkem kaupu Poola territooriumile eksportimise keelu alla," ütles peaminister.

ISW: Ukraina väed jätkavad pealetungi Bahmuti ümbruses ja Zaporižžja oblasti lääneosas

Sõjauuringute Instituut (ISW) teatas, et Ukraina väed jätkavad pealetungi Bahmuti ümbruses ja Zaporižžja oblasti lääneosas. Ka Ukraina peastaap teatas, et Ukraina väed jätkavad pealetungi Bahmuti suunas. Suurbritannia kaitseministeerium hindas, et Vene õhudessantväelaste ümberviimine Bahmutist Zaporižžjasse nõrgestas Venemaa kaitset.

Ägedad lahingud käivad ka Zaporižžja oblasti lääneosas. Sõjandusanalüütik Rob Lee jagas sotsiaalmeedias videolõiku, mis näitab, et Ukraina soomusmasinad on jõudnud Verbove lähedale.

Notable development. After weeks of mostly small-scale dismounted infantry assaults, it looks like Ukraine's 82nd Air Assault Brigade is assaulting with armor again towards Verbove past the anti-tank obstacle line with Strykers, Marders, and MaxxPro MRAPs. https://t.co/z1d4bmZ22W