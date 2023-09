Ukraina teatas edukatest õhurünnakutest Vene staabile ja sõjalennuväljale

Oluline neljapäeval, 21. septembril kell 17.11:

- Okupeeritud Krimmi tabas taas Ukraina droonirünnak;

- Ukraina teatas Vene ohvitseride hukkumisest raketirünnakus;

- Rünnakutes Hersoni oblastile hukkus viis inimest;

- Poola teatas, et jätkab Ukraina varustamist relvadega;

- Ukraina tulistas öö jooksul alla 43 Vene tiibraketist 36;

- ISW: Ukraina väed jätkavad pealetungi Bahmuti ümbruses ja Zaporižžja oblasti lääneosas.

Okupeeritud Krimmi tabas taas Ukraina droonirünnak

Venemaa poolt okupeeritud Krimmi poolsaart tabas öösel järjekordne Ukraina droonirünnak. Plahvatusi oli kuulda mitmes linnas, Venemaa väitis, et riigi õhutõrje tulistas alla 19 drooni, vahendas The Kyiv Independent.

Venemaa Telegrami kanalid väitsid, et hulk droone tabas sihtmärke. Kokku oli kuulda üle 20 plahvatuse. Krimmis asuvad Venemaa sõjalised rajatised, Moskva varustab poolsaare kaudu oma Lõuna-Ukrainas asuvaid vägesid.

Ukraina kinnitas hiljem rünnakut.

"Ukraina kaitsevägi korraldas 21. septembri öösel kombineeritud rünnaku okupantide sõjalennuväljale ajutiselt okupeeritud Krimmis Sakõ linna lähedal," ütles relvajõudude kommunikatsiooniosakond.

Rünnakuga seotud Ukraina julgeolekuteenistuse SBU allikas ütles, et tabamuse hetkel oli lennuväljal vähemalt tosin sõjalennukit ja raketitõrjesüsteemi Pantsir.

Lennuväljal on ka droonioperaatorite treeningkeskus, lisas allikas ja kinnitas, et rünnak tekitas tõsist kahju.

"Okupandid ei saa end okupeeritud poolsaarel ohutuna tunda," sõnas ta.

Eelmisel nädalal ründas Ukraina rakettidega Sevastopoli laevaremonditehast. Sevastopoli linn asub Krimmi poolsaare edelaosas Musta mere ranniku ääres. Muuhulgas tabati üht Vene Kilo klassi allveelaeva.

Ukraina teatas Vene ohvitseride hukkumisest raketirünnakus

Ukraina relvajõudude raketirünnakus okupeeritud Melitopolis asuvale Vene vägede baasile sai haavata Venemaa 58. armee komandör ning surma kümmekond ohvitseri, teatas Ukraina julgeolekuteenistuse (SBU) allikas.

Okupantide salajast baasi tabanud raketilöögi tulemusena said lisaks 58. armee komandörile haavata ka sama väeosa staabiülem ning hukkus lisaks veel kümmekond ohvitseri, ütles SBU allikas agentuurile Interfax-Ukraine.

"Kõigepealt avastas julgeolekuteenistus, et sissetungijad olid oma peakorteri sisse seadnud kohalikus mootoritehases. Nad edastasid selle teabe sõjaväele ja töötasid seejärel koos nendega sihtmärgi kallal," ütles uudisteagentuuri ajakirjanikuga vestelnud inimene.

"Raketirünnaku tagajärjel sai haavata Zaporižžja suunal sõdiva Venemaa 58. armee komandör ja staabiülem," ütles ta. Lisaks juhtkonnale sai vigastada ka mitukümmend vaenlase ohvitseri. "Kümmekond neist on kindlasti läinud Kobzoni kontserdile," sõnas ta, kasutades ukrainlaste kõnekäändu, millega viidatakse Vene võimutruule lauljale Jossif Kobzonile, kes suri 2018. aastal.

Rünnakutes Hersoni oblastile hukkus viis inimest

Vene vägede rünnakutes hukkus Hersonis viis inimest ning vigastada sai kümme, ütles Hersoni oblasti kuberner Oleksandr Prokudin.

Viimatine rünnak tabas Hersoni linna lähedal asuvat Bilozerka küla, kus hukkus üks ja sai vigastada kaks inimest.

Ukraina tulistas öö jooksul alla 43 Vene tiibraketist 36

UKraina teatas neljapäeval, et tema õhutõrje tulistas öö jooksul alla 36 Vene tiibraketti 43-st, kuid rünnakutes oli hukkunuid.

Relvajõudude ülem Valeri Zalužnõi ütles sotsiaalmeedias, et Ukraina väed tulistasid 43 Vene tiibraketist 36 alla.

Ukraina võimud teatasid, et Venemaa raketirünnaku tõttu hukkus kaks inimest, haavata sai vähemalt 20 inimest.

Poola teatas, et jätkab Ukraina varustamist relvadega

Poola valitsuse pressiesindaja ütles neljapäeval, et Varssavi jätkab varem kokku lepitud relvastuse ja laskemoona tarnimist. Poola peaminister Mateusz Morawiecki teatas kolmapäeval, et peatas viljatüli tõttu Ukraina relvadega varustamise.

"Poola teeb teoks ainult varem kokku lepitud relva- ja laskemoonatarned. Seal hulgas need, mis tulenevad Ukrainaga allkirjastatud lepingutest," ütles valitsuse pressiesindaja Piotr Müller.

Leedu kaitseminister Arvydas Anušauskas ütles neljapäeval, et Varssavi toetus Kiievile on endiselt vankumatu. Leedu kaitseministri sõnul tsiteeriti Poola peaministrit valesti.

"Ma ei kommenteeri kontekstist välja võetud sõnu, eriti, kui need kõlavad täiesti teistmoodi," ütles Anušauskas vastuseks ajakirjanike palvele kommenteerida Morawieckile omistatud avaldust, et Poola lõpetab Ukraina relvadega varustamise ja keskendub edaspidi oma riigi kaitsele.

Poola ei relvasta enam Ukrainat, sest vaja on keskenduda enda kaitsele, ütles kolmapäeval peaminister Mateusz Morawiecki mõni tund pärast seda, kui Varssavi kutsus välja Kiievi suursaadiku teraviljaekspordi vaidluses.

"Ukraina kaitseb end Venemaa jõhkra rünnaku eest ja ma saan sellest olukorrast aru, kuid nagu ma juba ütlesin, siis meie kaitseme oma riiki. Me ei anna enam relvi Ukrainale, sest me relvastame nüüd Poolat," ütles peaminister intervjuus telekanalile Polsat TV.

Samas märkis valitsusjuht siis, et Poola ei kavatse sekkuda Rzeszowi lähedal asuva logistikakeskuse töösse, mille kaudu antakse Ukrainale sõjalist toetust.

Kiiev kutsus kolmapäeval Poolat üles lahendama kahe riigi vahel süvenevat erimeelsust Ukraina viljaekspordi üle.

"Me kutsume meie Poola sõpru emotsioonid kõrvale jätma. Ukraina pool on pakkunud Poolale konstruktiivset teed viljaküsimuse lahendamiseks," ütles välisministeeriumi kõneisik Oleh Nikolenko pärast seda, kui Poola kutsus välja Ukraina suursaadiku.

Poola kutsus kolmapäeval välja Ukraina suursaadiku Vassõl Zvaritši seoses Ukraina presidendi Volodõmõr Zelenski märkustega ÜRO peaassambleel peetud kõnes.

Zelenski sõnul teesklevad mõned Euroopa Liidu riigid solidaarsust Ukrainaga, toetades kaudselt Venemaad.

Varssavi kritiseeris kommentaare, mis ebaõiglaselt puudutavad Poolat, mis on toetanud Ukrainat alates sõja esimestest päevadest.

ISW: Ukraina väed jätkavad pealetungi Bahmuti ümbruses ja Zaporižžja oblasti lääneosas

Sõjauuringute Instituut (ISW) teatas, et Ukraina väed jätkavad pealetungi Bahmuti ümbruses ja Zaporižžja oblasti lääneosas. Ka Ukraina peastaap teatas, et Ukraina väed jätkavad pealetungi Bahmuti suunas. Suurbritannia kaitseministeerium hindas, et Vene õhudessantväelaste ümberviimine Bahmutist Zaporižžjasse nõrgestas Venemaa kaitset.

Ägedad lahingud käivad ka Zaporižžja oblasti lääneosas. Sõjandusanalüütik Rob Lee jagas sotsiaalmeedias videolõiku, mis näitab, et Ukraina soomusmasinad on jõudnud Verbove lähedale.

Notable development. After weeks of mostly small-scale dismounted infantry assaults, it looks like Ukraine's 82nd Air Assault Brigade is assaulting with armor again towards Verbove past the anti-tank obstacle line with Strykers, Marders, and MaxxPro MRAPs. https://t.co/z1d4bmZ22W