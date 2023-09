Iraan süüdistas Saudi Araabiat palestiinlaste reetmises

"Usume, et suhe piirkondlike riikide ja sionistliku režiimi vahel oleks hoop selga Palestiina rahvale ja palestiinlaste vastupanule," väitis kolmapäeval Raisi.

Saudi Araabia teeb edusamme suhete normaliseerimisel Iisraeliga, kinnitas kroonprints Mohammed bin Salman varem päeval avaldatud intervjuus.

"Iga päevaga liigume sellele lähemale," ütles Saudi Araabia juht telekanalile Fox News.

USA toetatud kokkulepe Iisraeli suhete normaliseerimisest Saudi Araabiaga on võimalik, ütles Iisraeli peaminister Benjamin Netanyahu kolmapäeval kohtumisel USA presidendi Joe Bideniga.

"Ma arvan, et teie juhtimisel, härra president, saame luua ajaloolise rahu Iisraeli ja Saudi Araabia vahel," ütles Netanyahu, lisades, et Iisraeli ja palestiinlaste vahel rahu saavutamiseks on käia veel pikk tee.

Biden ja Netanyahu kohtusid New Yorgis ÜRO Peaassamblee kõrvalt.

Netanyahu kohtus samal teemal ühtlasi Türgi preident Recep Tayyip Erdoganiga, kellega arutati Iisraeli ja Palestiina konflikti uusimaid arenguid.

Erdogan toetab konfliktis kindlalt palestiinlasi ja nende eesmärke ning kritiseerib Iisraeli teravalt. Samas on ta regionaalsest strateegiast eemaldudes algatanud Iisraeliga sõbralikumate suhete loomise. Nii saatis ta Netanyahule detsembris valimisvõidu puhul õnnitluse.

Türgi suhted Iisraeliga jahenesid pärast Iisraeli sõjaväe 2010. aasta haarangut Gaza sektorile abi toimetavale Türgi laevale, kus hukkus 10 tsiviilisikut.