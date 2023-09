Senat kiitis heaks Browni nimetamise USA esikindraliks

Senat toetas Browni saamist USA staabiülemate ühendkomitee esimeheks. Brown vahetab sellel ametikohal välja kindral Mark Milley. Browni poolt hääletas 83 senaatorit, vastu hääletas 11 senaatorit.

Brownist saab teine mustanahaline staabiülemate ühendkomitee esimees riigi ajaloos. 1989. aastast 1993. aastani oli selles rollis Colin Powell. Brown on varem juhtinud USA vägesid nii Lähis-Idas kui ka Vaikse ookeani piirkonnas.

Browni heakskiitmist takistas vabariiklasest senaator Tommy Tuberville, kes alustas märtsis Pentagoni kõrgemate ametikohtade kinnitamise blokeerimist. Ta tahtis nii protestida kaitseministeeriumi poliitika vastu.

Eelmise aasta lõpus jõustus seadus, mis näeb ette tasulist puhkust ja kulude hüvitamist, kui sõjaväelased lähevad aborti tegema. Tuberville alustas seetõttu obstruktsiooni ja blokeeris sadu edutamisi. Tuberville'i tegevust kritiseerisid ka vabariiklaste partei senaatorid.

Brown ja teised sõjaväeametnikud ütlesid varem, et Tuberville'i tegevus võib kahjustada USA armeed ja riigi julgeolekut.

Senati enamuse juht Chuck Schumer kasutas Tuberville'i obstruktsiooni murdmiseks protseduurilist manöövrit.

Kaitseminister Lloyd Austin õnnitles Browni ametisse kinnitamise puhul. See on esimene kord USA ajaloos, kui nii kaitseminister ja ka staabiülemate ühendkomitee esimees on mustanahalised.

Senat kiitis veel heaks kindral Randy George'i kandidatuuri peastaabi ülemaks. USA merejalaväelaste ülemaks saab kindral Eric Smith.