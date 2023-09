Kahaneva rahavoo pärast mures Disney distantseerub kultuurisõdadest

Meediahiiglane Disney sattus eelmisel aastal kultuurisõdade tandrile ja firma kaotab seetõttu raha. Disney tegevjuht Bob Iger lubas nüüd investoritele, et kavatseb leevendada poliitilisi pingeid, mis on tekkinud firma ja selle klientide vahel.

Disney sattus kultuurisõdade keskmesse 2022. aastal. Firma kritiseeris siis avalikult Floridas vastu võetud eelnõud, mis piirab haridussüsteemis seksuaalsest orientatsioonist ja soolisest identiteedist rääkimist.

Disney tegevust kritiseeris teravalt Florida kuberner Ron DeSantis, ta lubas võtta Disney lõbustuspargilt ära eristaatuse. DeSantis kandideerib nüüd USA presidendiks ja panustab oma kampaanias kultuurisõdade temaatikale.

Konservatiivsemad Disney kliendid leiavad nüüd, et firma võtab uusvasakpoolseid seisukohti ja sekkub üha rohkem poliitikasse.

Igeri viimane lubadus võtab arvesse investorite pahameelt, et Disney on hakanud liiga palju muretsema sotsiaalsete probleemide pärast. Veebiväljaande Axios uuringu kohaselt on Disney kaubamärgi maine vabariiklaste seas märkimisväärselt langenud.

Maailma suurimal meediafirmal on veel teisigi raskusi. Disney aktsia on viimase aasta jooksul kukkunud umbes 25 protsenti, vahendas Financial Times.

Investorid tahavad, et Disney voogedastusäri hakkaks tootma kasumit. Firma filmid meelitavad ligi üha vähem publikut. Disney televisioonifirmad kaotavad kasumit. Disney sõltub üha enam sissetulekust, mis tuleb lõbustusparkidest.

Disney kaebas aprillis Florida kohtusse, meedias arutati, kas firma plaanib oma äritegevust Floridas vähendada. Teisipäevane investorite kohtumine siiski näitas, et Disney ei plaani lähitulevikus sellist sammu teha.

Iger ütles juba juulis telekanalile CNBC, et ei taha, et firma osaleks kultuurisõdades.