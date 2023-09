Föderaalreserv vihjas rahapoliitika karmistamisele ja nafta hind langes

Föderaalreserv otsustas kolmapäeval jätta baasintressimäärad muutmata. Föderaalfondide intressimäär on endiselt 5,25 ja 5,50 protsendi vahel, mis on viimase 16 aasta kõrgeim. Föderaalreserv andis siiski märku, et kaalub sel aastal vähemalt korra veel tõsta intressimäärasid. Investorid muretsevad, et rahapoliitika karmistamine pidurdab majanduskasvu.

Rahvusvahelise energia võrdlusaluse Brenti toornafta langes neljapäeval umbes ühe protsendi võrra ja on nüüd 92,35 dollarit barreli kohta. USA-s kaubeldava toornafta WTI hind on 88,49 dollarit barreli kohta.

Ajaleht The Wall Street Journal kirjutab, et mõned ametnikud on vihjanud, et intressimäärad võivad kõrgel olla väga kaua aega.

Jutt käib neutraalsest intressimäärast. Tegemist on teoreetilise ja hinnangulise intressimääraga, mis ei erguta ega pidurda majanduskasvu.

Enne 2007-2009. aasta majanduslangust arvasid majandusteadlased, et neutraalne intressimäär jääb 4-4,5 protsendi lähedale. Järgmise kümnendi jooksul hoidis föderaalreserv intressimäärad nulli lähedal, kuid majanduskasv jäi aeglaseks ning inflatsioon jäi alla kahe protsendi. Seetõttu arvasid föderaalreservi ametnikud 2019. aastal, et neutraalne intressimäär langes neljalt protsendilt 2,5 protsendile. Mõned föderaalreservi ametnikud leiavad nüüd, et neutraalne intressimäär on tõusnud üle kolme protsendi.