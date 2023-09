Kallas oleks Reformierakonna esimehe valimisel ainus kandidaat

Novembri keskel toimuval Reformierakonna üldkogul oleks tõenäoliselt ainus esimehe kandidaat peaminister Kaja Kallas, kuna tema kolm võimalikku konkurenti ütlesid, et ei kavatse kandideerida.

Reformierakonna riigikogu fraktsiooni liige, endine haridus- ja teadusminister Liina Kersna ütles kolmapäeval ERR-i veebisaates, et ei kavatse järgmisel üldkogul esimeheks kandideerida. "Kindlasti ei kandideeri mina Reformierakonna esimeheks järgmise nelja aasta jooksul," rõhutas ta.

Neljapäeval ütles ka Reformierakonna juhatuse liige, kaitseminister Hanno Pevkur, et ei plaani esimeheks kandideerida. "Ei ole seda kordagi kaalunud. Tegelen oma praeguse tööga," ütles Pevkur ERR-ile.

Sama kinnitas ka erakonna juhatuse liige, kliimaminister Kristen Michal. Vastuseks küsimusele, kas ta plaanib novembri üldkogul esimeheks kandideerida, teatas ta: "Ei ole sellist plaani."

Ainsana on oma soovist Reformierakonna esimeheks kandideerida teatanud erakonna praegune juht, oma abikaasaga seotud idavedude skandaali tõttu kriitika alla sattunud peaminister Kaja Kallas, kes ütles kaks nädalat tagasi, et tal on kandideerimiseks ka erakonna juhatuse toetus.

Kallas ütles 8. septembril pärast erakonna juhatuse koosolekut, et juhatus toetab tema jätkamist peaministrina ning ta kavatseb sügisel korralistel juhivalimistel taas erakonna etteotsa kandideerida.

Reformierakonna peasekretär Timo Suslov ütles neljapäeval ERR-ile, et ilmselt toimub erakonna üldkogu 18. novembril, ehkki praegu pole veel kuupäeva lõplikult paika pandud.

Reformierakonna põhikirja kohaselt kutsutakse erakonna korraline üldkogu erakonna esimehe poolt kokku vähemalt kord ühe aasta jooksul, teatades sellest vähemalt üks kuu ette. Üldkogul valitakse muuhulgas ka erakonna esimees ning 13-17-liikmeline juhatus.