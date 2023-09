Valitsus plaanib puidust keskkonnamaja jaoks uut hanget

"Meil on puidusektoril erakordselt keeruline aeg ja see on nende jaoks oluline hoone. Küll aga me oleme kokku leppinud selle, et me teeme uue hanke, et saada seda hinda alla, sest et materjalid on võrreldes selle hanke ajaga odavnenud. Selle ehitusega jah me läheme edasi," ütles peaminister Kaja Kallas.

Keskkonnamajaga läheb valitsus edasi, kuigi sotsid olid selle ehitamise vastu. "Keskkonnamaja on kulu, seal on ka riigieelarveline mõju. See ei olnud meie esimene eelistus. Me seda partneritele korduvalt ütlesime. Aga lõpuks tuleb riigieelarves kokku leppida, ehk siis see keskkonnamaja siia ka ehitatakse," ütles siseminister Lauri Läänemets.

Keskkonnaministeerium ja erinevad keskkonnaministrid on puidust kontori- ja muuseumihoonet plaaninud juba aastaid. Kava kohaselt peaks 12 000 ruutmeetri suurusesse hoonesse kolima kliimaministeerium, keskkonnaamet, keskonnaagentuur, keskkonnainvesteeringute keskuse (KIK) ja kliimaministeeriumi infotehnoloogiakeskuse Tallinna struktuuriüksused. Lisaks koliks hoonesse ka loodusmuuseum.

Riigi Kinnisvara AS (RKAS) kuulutas hanke niinimetatud keskkonnamaja ehitamiseks välja möödunud aasta detsembris. Ametlikult peale pakkumiste avamist ühtegi edasist sammu astutud ei ole.

Hange on justkui veel hindamisel. Esitatud pakkumised jäid vahemikku 54-62 miljonit eurot. Seejuures hanke maksumuseks eeldati veel 2021. aastal 44,1 miljonit eurot.