Venemaa piirab bensiini ja diisli eksporti

"Ajutised piirangud aitavad tagada piisava pakkumise kütuseturul, mis omakorda alandab hindu tarbijate jaoks. Varem tõstis valitsus kütuseturu olukorra stabiliseerimiseks mootoribensiini ja diislikütuse börsile tarnimise norme. Samuti on korraldatud põllumajandustootjate vajadusteks kütuseostu jälgimine koos mahtude operatiivse korrigeerimisega," rõhutatakse Venemaa valitsuse neljapäeval avaldatud teates.

Samas ei täpsustanud selles, kuidas piirangud toimima hakkavad. Vene energeetikaministeerium teatas eraldi, et nad hoiavad ära mootorikütuste poollegaalse ekspordi.

Valitsusametnikud on öelnud, et laiaulatusliku kütusekriisi ärahoidmiseks on kavas piirata kütuse ekspordiõigust ainult naftatoodete tootjatega, samuti kaaluti kütuse ekspordile tollimaksu kehtestamist.

Venemaad on viimastel kuudel tabanud bensiini- ja diislikütuse puudus, kütuse hulgihinnad on tõusnud, kuigi jaehindadele on seatud ülempiir, et püüda neid hoida kooskõlas ametliku inflatsiooniga.

Eriti valusalt on kütusenappus tabanud Venemaa lõunapoolseid viljakasvatuspiirkondi, kus kütus on saagi koristamisel ülioluline. Kriis võib Kremli jaoks tekitada ebamugavusi, sest märtsis on tulemas presidendivalimised.

Kauplejate sõnul on kütuseturgu mõjutanud sellised tegurid nagu hooldus naftatöötlemistehastes, kitsaskohad raudteel ja rubla nõrkus, mis soodustab kütuseeksporti.

Sektorist pärinevate andmete kohaselt on Venemaa juba vähendanud oma diislikütuse ja gaasiõli eksporti mere kaudu septembri esimese 20 päevaga augusti sama perioodiga võrreldes umbes 30 protsenti, 1,7 miljoni tonnini.