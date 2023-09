Oluline reedel, 22. septembril kell 16.52:

- Ukraina kinnitas Vene Musta mere laevastiku staabi ründamist Krimmis;

- Sevastopoli kuberner teatas raketirünnakust laevastiku staabile;

- Ukraina väed teevad Verbove suunal edusamme;

- Bideni sõnul jõuavad Abramsi tankid Ukrainasse järgmisel nädalal;

- Venemaal Tula linnas toimus suur plahvatus.

Ukraina kinnitas Vene Musta mere laevastiku staabi ründamist Krimmis

Ukraina kinnitas reedel Venemaa Musta mere laevastiku staabi ründamist annekteeritud Krimmi poolsaare suurimas linnas Sevastopolis.

"22. septembril kella 12 paiku korraldasid Ukraina kaitsejõud eduka rünnaku Venemaa Musta mere laevastiku peakorteri vastu ajutiselt okupeeritud Sevastopolis," teatas Ukraina relvajõudude kommunikatsiooniosakond Telegramis.

Sevastopoli kuberner teatas raketirünnakust laevastiku staabile

Venemaa Musta mere laevastiku staabile Sevastopolis korraldati raketirünnak, teatas reedel okupeeritud Krimmi suurima linna Moskva-meelne kuberner Mihhail Razvožajev.

"Vaenlased korraldasid laevastiku staabile raketirünnaku," kirjutas ta oma Telegrami kanalis.

Ta lisas, et sündmuskohal tegutsevad operatiivteenistused ning infot võimalikest kannatanutest täpsustatakse.

Varem teatati, et Sevastopolis katkestati teist korda ööpäeva jooksul laevaliiklus.

Kuberner teatas hiljem, et võimalik on veel üks Ukraina õhurünnak.

"Kõik tähelepanu! Veel üks rünnak on võimalik. Palun ärge minge kesklinna. Ärge väljuge hoonetest. Kõik, kes on laevastiku peakorteri lähedal - sireeni korral minge varjenditesse," kirjutas Razvožajev sotsiaalmeedias.

Ukraina väed teevad Verbove suunal edusamme

Sõjauuringute Instituut (ISW) teatas, et Ukraina väed teevad Verbove suunal edusamme. Sõjandusanalüütik Rob Lee jagas juba neljapäeval sotsiaalmeedias videolõiku, mis näitab, et Ukraina soomusmasinad on jõudnud Verbove lähedale. Pole veel selge, kas Ukraina väed on Surovikini liinist täielikult läbi murdnud.

Geolokatsiooniga kaadrid näitavad, et Ukraina soomukid murdsid mõnes lõigus läbi tankitõrjekraavide ja draakonihammasteks kutsutavateks püramiidikujulisest betoontõketest. 21. septembril avaldatud geolokatsiooniga kaadrid näitavad veel, et Ukraina väed tungivad edasi Verbovest lääne ja edela poole.

Ukraina sõjaväe allikad kinnitavad samuti, et Ukraina suutis läbi murda Vene kaitseliinist. Ukraina on loonud Verbove väikese sillapea ja seal käivad nüüd väga ägedad lahingud. Venelased kasutavad seal aktiivselt suurtükiväge ja korraldavad vasturünnakuid. Ukraina väed kannavad suuri kaotusi, vahendas The Wall Street Journal.

Ukraina väed teevad edusamme ka Robotõne ümbruses ja Novoprokopivka suunal. Ukraina vägede edasine edu Robotõne ümbruses tähendaks, et venelased ei saaks enam Verbove lõiku nii palju ressursse anda.

Bradley lahingumasin ja Ukraina sõjaväelane Robotõne ümbruses Autor/allikas: SCANPIX/ZUMAPRESS.com/Dmytro Smolienko

Bideni sõnul jõuavad Abramsi tankid Ukrainasse järgmisel nädalal

USA esimesed tankid M1 Abrams jõuavad Ukrainasse järgmisel nädalal, teatas neljapäeval USA president Joe Biden.

"Järgmisel nädalal toimetatakse esimesed USA Abramsi tankid Ukrainasse," ütles Biden Valges Majas kohtumisel oma Ukraina kolleegi Volodõmõr Zelenskiga.

Biden teatas ühtlasi, et on kinnitanud Ukrainale antava julgeolekuabi järgmise osa, mille suuruse Pentagon hindas 325 miljonile dollarile.

See sisaldab muu hulgas õhutõrjerakette, raketiheitjate HIMARS-i laskemoona, tankitõrjerelvi ja suurtükiväe laskemoona.

Bideni sõnul pole USA kongressil Ukraina toetamisele alternatiivi.

"Ma loodan USA kongressi õigele otsusele. Ei ole alternatiivi," ütles Biden.

USA kaitseminister Lloyd Austin kinnitas juba teisipäeval Saksamaal, et USA M1 Abrams tankid jõuavad peatselt Ukrainasse.

Ukraina relvajõudude käsutusse jõuab peagi üle kümne Ühendriikide lubatud Abramsi tanki, vahendas uudisteagentuur UNIAN reedel riikliku julgeoleku- ja kaitsenõukogu sekretäri Oleksi Danilovi sõnu.

Meeskonnad, kes neid lahingumasinaid opereerima hakkavad, läbivad juba vastavat väljaõpet.

"Mis puudutab maailma raskeimate, 80 tonni kaaluvate tankide Abrams tarnimist, siis need jõuavad meie riiki lähiajal. Meie strateegiline partner USA ei vea meid selles osas alt. Lähitulevikus hakkavad need tankid meie riiki kaitsma," ütles Danilov.

Danilovi sõnul on tanke rohkem, kui varem teatatud.

Ukraina: Venemaa talvine energiaterror on pihta hakanud

Venemaa on alustanud taas süstemaatilisi õhurünnakuid Ukraina energiataristule, kuid Ukraina õhutõrjesüsteemid on selleks paremini valmistunud kui eelmisel aastal, ütles peaminister Denõss Šmõgal reedel.

"Saame aru, et selle kütteperioodi energiaterror on juba alanud. Me oleme palju paremini valmistunud ja tugevamad kui eelmisel aastal," ütles Šmõgal.

Venemaal Tula linnas toimus suur plahvatus

Venemaa meedia teatas, et Tula linnas toimus suur plahvatus. Vooluta jäi ligi viis tuhat elanikku. Kohalikud elanikud kuulsid plahvatuse helisid. Venemaa eriolukordade ministeerium väitis, et elektrikatkestuse põhjustas tehniline rike, vahendas The Kyiv Independent.

Ukraina väitel kaotas Venemaa ööpäevaga 480 sõdurit

Ukraina kaitsejõudude peastaap avaldas reedel hinnangu Venemaa senistele kaotustele sõjas alates Venemaa täieulatusliku sõjalise kallaletungi algusest 2022. aasta 24. veebruaril:

- elavjõud umbes 274 950 (võrdlus eelmise päevaga +480);

- tankid 4644 (+6);

- jalaväe lahingumasinad 8891 (+8);

- lennukid 315 (+0);

- kopterid 316 (+0);

- suurtükisüsteemid 6177 (+40);

- mobiilsed raketilaskesüsteemid (MLRS) 785 (+4)

- õhutõrjesüsteemid 528 (+0);

- operatiivtaktikalised droonid 4858 (+8);

- tiibraketid 1517 (+38);

- autod ja muud sõidukid, sealhulgas kütuseveokid umbes 8690 (+20);

- laevad / paadid 20 (+0);

- allveelaevad 1 (+0)

- eritehnika 912 (+1).

Ukraina enda kaotuste kohta samasuguse regulaarsusega andmeid ei avalda ning pole ka avalikult selgitanud, millise metoodika alusel nad Vene sõjakaotusi kokku loevad.