Assadi ootas Hiinas suurejooneline vastuvõtt

Süüria presidendi tiitlit kandev Assad ja tema abikaasa Asma jõudsid Hiina idaosas asuvasse Hangzhou linna. Assad osaleb pidulikul õhtusöögil ning teda võõrustab kompartei peasekretär Xi Jinping. Xi on samuti president, kuid kommunistlikus režiimis on see teisejärguline ametikoht. Assad võtab veel osa Aasia mängude avatseremooniast.

2011. aastal puhkes Süürias kodusõda, surma on saanud sadu tuhandeid inimesi. Kodusõda arenes sellest, kui Assadi režiim saatis relvajõud 2011. aasta märtsis alanud meeleavaldusi maha suruma. Hiina ei sekkunud kodusõtta, kuid pakkus Assadi režiimile diplomaatilist tuge.

Assad külastas viimati Hiinat 2004. aastal, neli aastat pärast seda, kui ta päris oma isalt Hafez al-Assadilt presidendiameti. Hiina naftafirmad investeerisid siis Süüriasse mitu miljardit dollarit, kuid see lõppes 2011. aastal, kui Süürias puhkes kodusõda. Assad loodab nüüd, et Hiina juhtimisel tulevad Süüriasse välisinvesteeringud tagasi.

Assadi režiimi toetavad sõjaliselt Venemaa ja Iraan. Moskval ja Teheranil pole aga piisavalt raha, et aidata kodusõjast räsitud Süüria majandust. Assadil on samas Hiinale vähe vastu pakkuda, seetõttu tahab Peking pigem laiendada Süürias oma poliitilist mõjuvõimu, hindas The Times.