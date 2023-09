Poola president silus peaministri sõnu relvatarnete lõpetamisest Ukrainale

Sõjaaja suurimate liitlaste suhted on teravnenud tüli tõttu Ukraina viljaekspordi üle. President Duda sõnul tuleb viljavaidlus lahendada ja see ei tohi hakata mõjutama riikidevahelisi suhteid tervikuna.

Poola president tunnistas samas, et solvus Ukraina presidendi sõnade peale, et mõned Euroopa sõbrad teevad vilja ümber poliitteatrit.

"Ma olin tõepoolest haavunud, teine pool väljendas väga selgelt oma emotsioone, pärast president Zelenski ütlust on väga raske öelda, et seal ei olnud emotsioone, kindlasti oli. Aga ma kordan, see on tarbetu ja viljavaidlus tuleb lahendada. Meil on vaidlus, mis on tegelikult rohkem õiguslik. Ma arvan, ja ma ei muuda oma arvamust, et ukrainlased peaksid meie olukorda suhtuma suurema mõistmisega. Ma saan aru, et nemad otsivad abi iga hinna eest ja neid ei huvita, kus oma vilja müüa, aga meie jaoks ei ole see ükskõik ja samas me tahame aidata. Me tahame aidata ja me aitame," ütles Duda.