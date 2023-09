Grupireisijate külastused Eestisse on oluliselt vähenenud

Kui pärast koroonaperioodi on turismisektor muidu taastumas, siis hindade kallinemine on kaotamas Eesti konkurentsieelist. Oluliselt on vähenenud grupireisijate visiidid Eestisse.

Eesti turismisektor rühib taas koroonaeelse taseme poole ja on tänavu juba näiteks juunis statistika kohaselt saavutanud nelja aasta taguse taseme.

Küll on aga muutused toimunud riigiti. Eestlaste, lätlaste, ukrainlaste ja ka poolakate osakaal on tõusnud, samas on arusaadavatel põhjustel ära langenud vene turist, aga ka näiteks Soomest, Saksamaalt ja Rootsist Eestisse saabujate hulk on märkimisväärselt langenud.

"Ma küll arvan, et 2025. aastani läheb selle 2019. aasta taseme saavutamisega. Aga kui vaadata neid üldnumbreid, Eesti ja välisturistide koguarvust majutuse vaatest, siis on seitse protsenti mahajäämust, välisturistidest siis veel 23 protsenti," rääkis Ettevõtluse ja Innovatsiooni SA turismiosakonna juht Rainer Aavik.

Nii, nagu kogu majanduses on olnud hinnahüpe, kajastub see ka Eesti turismisektoris.

"See on lähiaja reaalsus, julgen öelda, sest meie majandus ja see ebakindlus kindlasti ei räägi head keelt turismiarenduse kontekstis. Kindlasti hinnakallidus mõjutab, ja täna ka neid hindasid võrreldes me näeme, et meie hinnaeelis, mis on olnud pikki-pikki aastaid, hakkab kaduma," ütles Harju-, Rapla-, Läänemaa turismisihtkohtade arendusjuht Karmen Paju.

"Ameerika, Saksa, Norra turu jaoks on Eesti hinnad veel väga kättesaadavad. Kui me räägime Saksa grupituristidest või Soome bussituristidest, siis nende jaoks on läinud hinnad palju kallimaks ja see kindlasti ka neid otsuseid mõjutab. Eelkõige see, mis täna turismis puudu on, ongi suurte gruppidena reisivad inimesed," sõnas Aavik.

Kui praegu jätavad statistika kohaselt soomlased päevas keskmiselt Eestisse muljetavaldavalt 1,4 miljonit eurot, siis selline panus majandusse ja ka turismisektorisse on märkimisväärne.

"Meie põhjanaabrid on olnud meile tänuväärsed ja on ka täna kõige suurem välisturistide sihtgrupp. Eesti hinnad versus Soome hinnad on praktiliselt jõudmas juba väga lähedale tasandile," ütles Paju.

Aga kas siis ikkagi lennupuhkus soojale maale võib olla odavam puhkusest Eestimaal?

"Eks siin tuleb ikka võrrelda kartuleid kartulitega ja apelsine apelsinidega, ehk Eestis on väga erineva hinnatasemega majutuskohti ja söögikohti. Igaüks leiab endale oma," ütles Aavik.