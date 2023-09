Laupäeval on oodata sadu, sooja on 15 kuni 23 kraadi.

Lääne-Euroopat valitses reedel ulatuslik ja aktiivne madalrõhuala, mille kese paiknes Põhjamerel. Mitmel pool piirkonnas sadas tihedat vihma ning Itaalias tuli kohati äikestki. Euroopa idaosas võimutses aga Venemaal laiuv kõrgrõhuala. Päev oli kuiv ja päikseline ning Poolas, Soomes ja Baltimaades tõusis temperatuur veel suvistesse kõrgustesse.

Laupäeval tõmbub kõrgrõhkkond veidi tagasi ja Skandinaaviast põhja poole nihkuva madalrõhkkonna lohk liigub öösel üle Läänemere. Eesti lääneservas kisub taevas pilve ja saartelt alates hakkab vihma sadama. Päeval jätkub madalrõhulohu teekond üle Soome ja Eesti kirde suunas. Nii laieneb vihmasadu päeva jooksul üle mandri. Pühapäeva öösel läheneb meile merelt uus madalrõhulohk, mis tingib siin mõned üksikud nõrgad sajuhood.

Öö vastu laupäeva tuleb Ida-Eestis vähese ja vahelduva pilvisusega ning sajuta. Samas Lääne-Eestis pilvisus tiheneb ja saartelt alates hakkab vihma sadama. On ka äikeseoht. Puhub kagu- ja lõunatuul 5-11, iiliti 15 m/s. Õhusooja on 14 kuni 18 kraadi.

Laupäeva hommik on Lääne-Eestis pilvine ning mitmel pool sajab vihma. Ida pool on pilvisus vahelduv ning olulist sadu karta pole. Lääne-Eestis puhub valdavalt edela- ja lõunatuul, Ida-Eestis kagu- ja lõunatuul 4-10, iiliti 14 m/s. Sooja on oodata 15 kuni 18 kraadi.

Päev tuleb pilves selgimistega. Vihmasadu levib üle maa kirde suunas ning kohati on sadu tugev ja võib olla äikest. Õhtu poole Lääne-Eestist alates sadu lakkab ja pilved hõrenevad. Tuul pöördub läänekaarde puhudes kiirusega 3-9, iiliti 12 m/s. Ida-Eestis puhub kagu- ja lõunatuul 4-10, iiliti 13 m/s. Sooja on 15 kuni 20, Ida-Eestis kuni 23 kraadi.

Pühapäev tuleb Eestis vahelduva pilvisusega. Mitmel pool sajab hoovihma ning võib olla äikest, kuid õhtul sajuhood hõrenevad. UUE nädala alguses on pilvisus küll vahelduv, kuid vähene. KUI esmaspäeval võib mõnel pool veel veidi vihma tulla, siis teisipäevast alates püsib ilm sajuta. Sooja on järgnevail päevil keskmiselt 17 kraadi, kolmapäeval veidi enam, täpsemalt 20 kraadi.