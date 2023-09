Üle Eesti peeti heategevuslikku teatejooksu

Vana tõde on, et enne jooksmist tuleb teha soojendust. Nii tegid seda ka need enam kui 400 õpilast, kes osalesid heategevuslikul teatejooksul Haapsalus.

Teatejooksu juhatasid oma erilise jooksuga sisse Haapsalu neuroloogilise rehabilitatsioonikeskuse väikesed patsiendid. Seejärel läksid rajale juba Läänemaa kooliõpilased ja stardieelses melus avanes võimalus uurida nende muljeid. Näiteks Oliveri ja Braieni hinnangul oli kõige olulisem, et aidata saab abivajajaid.

Heategevuslik teatejooks kutsub annetama Haapsalu neuroloogilise rehabilitatsioonikeskuse toetusfondile. Tänavu loodab haigla soetada annetuste abiga ühe erilise asja.

"See aasta läheb sellise põneva asja jaoks ehk robot. Maailm automatiseerub, robotiseerub, see on suhtlusrobot, kes saab vastu võtta lapsi, nendega suhelda. Miks me suhtlusroboti otsustasime on see, et on hästi oluline, et kui lastel on hea meeleseisund ja et luua positiivset meeleolu, head emotsiooni," ütles Haapsalu neuroloogilise rehabilitatsioonikeskuse juht Toomas Danneberg.

Heategevuslikul teatejooksul osales sellel aastal üle 13 500 õpilase ja jooksud toimusid 28 paigas.