Sügise algusega tulevad jahedamad ilmad

Merelt saabuv sadu on ööl vastu pühapäeva nõrk ja harv. Õhk jahtub 10 kraadini ning mandri sisealadel tekib udu. Päeval kannab madalrõhulohk hoovihmapilvi läänest itta, ühes sajuga võib ka äikest olla. Edelatuul läheb tugevamaks ka sisealadel, õhk on mõõdukalt soe.

Eeloleval ööl liiguvad hoovihmapilved Ida-Eesti kohalt itta, seejärel on ilm vähese ja vahelduva pilvisusega ning üksikutes kohtades nõrga vihmaga. Mitmel pool tekib udu. Puhub edela- ja lõunatuul 2 kuni 8, Lääne-Eesti saartel ja rannikul puhanguti kuni 13 meetrit sekundis. Sooja on 10 kuni 16 kraadi.

Hommikul on vähese ja vahelduva pilvisusega ilm. Lääne-Eestis sajab kohati hoovihma, paiguti on udu. Puhub valdavalt edelatuul 2 kuni 8, Lääne-Eesti saartel ja rannikul puhanguti kuni 13 meetrit sekundis. Sooja on 13 kuni 16 kraadi.

Päev on vähese ja vahelduva pilvisusega. Hoovihmapilved liiguvad läänest itta, võib äikest olla. Õhtul saju tõenäosus väheneb. Puhub edela- ja läänetuul 5 kuni 11, rannikul puhanguti kuni 15 meetrit sekundis, õhtul tuul nõrgeneb veidi. Sooja on 15 kuni 19 kraadi.

Esmaspäev tuleb kuivem ning jahedama ööga. Öösel on sooja sisemaal 6 kuni 10, rannikul kuni 15 kraadi, päeval 16 kuni 18 kraadi.

Teisipäev tuleb samuti kuiv, kuid nii öö kui ka päev on kraadi võrra soojemad.

Kolmapäeval suureneb hoovihma võimalus Lääne- ja Põhja-Eestis.

Neljapäeval jõuab vihmahooge juba paljudesse kohtadesse. Õhumass läheb Eesti kohal veidi soojemaks ning päevamaksimumid tõusevad 20 kraadini.