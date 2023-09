Nädala algus on vähese pilvisusega ja sajuta

Nädala alguses on oodata vähese pilvisusega ja sajuta ilma, esmaspäeval on sooja kuni 18 kraadi.

Esmaspäeval tugevneb Baltimaade kohal kõrgrõhuala ja Eesti jääb selle loodeserva. Samal ajal pöörleb Põhja-Atlandil võimas madalrõhuala, mille serv Läänemerenigi ulatub. Kui Skandinaavias ja Soomes sajab mitmel pool vihma, siis Eesti taevalaotusse jõuavad küll mõningad pilved, kuid sadu mitte.

Teisipäeval liigub kõrgrõhuala itta ning Eesti jääb veel selle loodeserva. Nii tuleb meil päev taas olulise sajuta ning temperatuur püsib ikka 20 kraadi lähedal.

Öö vastu esmaspäeva tuleb Eestis vähese ja vahelduva pilvisusega. Vaid üksikutes kohtades võib nõrka vihma sadada, kuid mitmel pool tekib udu. Tuul puhub läänekaarest kiirusega 3-9, enne keskööd rannikul iiliti kuni 13 m/s. Sisemaal puhub vastu hommikut nõrk ja muutliku suunaga tuul. Õhutemperatuur on 5 kuni 10, rannikul kuni 15 kraadi.

Esmaspäeva hommik on vähese ja vahelduva pilvisusega ning sajuta. Puhub nõrk edela- ja lõunatuul ning õhusooja on 9 kuni 14 kraadi.

Ka päeval jätkub vähese ja vahelduva pilvisusega sajuta ilm. Puhub edela- ja lõunatuul kiirusega 3-9, õhtu poole Lääne-Eesti saartel ja loode rannikul puhanguti 13 m/s. Termomeetri näit tõuseb 16 ja 18 kraadi vahele.

Järgnevail päevil on oodata üpriski päikeselist ehk vähese pilvisusega ja sajuta ilma. Alles reedel hakkab pilvisus Eesti kohal tihenema ning vihmahood levivad loodest ida-, kagu suunas üle maa. Üpriski soojad ilmad püsivad meiega veel järgmiselgi nädalal. Teisipäeval on õhutemperatuur keskmiselt 17, kolmapäeval 19 ning neljapäeval 21 kraadi, kusjuures maksimumid võivad paiguti 23 kraadinigi tõusta. Reedel on sooja taas keskmiselt 17 kraadi.