Ukraina teatas Vene admirali hukkumisest Sevastopolit tabanud õhurünnakus

Oluline 25. septembril kell 15.45:

- Sevastopolit reedel tabanud õhurünnakutes hukkus ligi sada Vene sõjaväelast, sealhulgas Musta mere laevastiku ülem;

- Venemaa pommitas Hersoni ja Antonivkat;

- Venemaa pommitas taas Sumõ oblastit;

- Venemaa ründas droonide ja rakettidega Odessa oblastit;

- Ukrainlased lõid tagasi venelaste vastupealetungi Melitopoli suunal;

- Venemaa väitis, et tulistas Tula oblastis alla drooni;

- Zelenski tänas veelkord Ühendriike mitmekülgse toetuse eest.

Ukraina kinnitusel tapeti Sevastopoli õhurünnakus ka Musta mere laevastiku ülem

Ukraina erioperatsioonide väejuhatuse (SSO) täpsustatud andmete kohaselt sai Sevastoopolis asuva Vene Musta mere laevastiku staabile reede lõunal korraldatud õhurünnakus kokku surma 34 ohvitseri, teiste hulgas ka laevastiku üle, admiral Viktor Sokolov.

"Uuendatud andmed vastase kaotuste kohta, mille tekitasid erioperatsioonid dessantlaeva Minsk ja laevastiku staabi hävitamiseks. Staabi tabamuses hukkus 34 ohvitseri, sealhulgas Musta mere laevastiku ülem," teatas erioperatsioonide keskus esmaspäeval. Lisaks sai 105 Vene sõjaväelast haavata, vahendas väljaanne Obozrevatel.

Lisaks staabile, mille hoonet pole raketitabamuste järel enam võimalik taastada, sai pihta ka suur dessantlaev Minsk, millel pardal hukkus vähemalt 62 mereväelast, teatasid Ukraina relvajõud. Nii suur hulk Vene sõjaväelasi hukkus laeval, kuna see pidi järgmisel päeval merele minema ning meeskond oli juba alusele kogunenud.

Varasemalt oli Ukraina sõjaväeluure ülem Kõrõlo Budanov teatanud, et staabi ründamise tagajärjel sai haavata kaks Vene kindralit, kellest väekoondise üle, kindralpolkovnik Aleksandr Romantšuk on väga raskes seisundis, staabiülem, kindralleitnant Oleg Tsekov on raketiplahvatuste järel teadvuseta seisundis.

Ukrainlased lõid tagasi venelaste vastupealetungi Melitopoli suunal

Ukraina kaitsejõud lõid tagasi Venemaa vasturünnakud Melitopoli suunal, ütles esmaspäeval Ukraina relvajõudude peastaabi kõneisik Pavlo Kovaltšuk.

Relvajõudude meediaplatvorm Military Media Center teatas esmaspäeval Kovaltšukile viidates, et "eelkõige tõrjusid meie sõdurid venelaste rünnakuid Verbove, Mala Tokmatška, Robotõne, Novodanõlivka (Zaporižžja oblast) piirkonnas".

Kovaltšuk lisas, et Ukraina vägi kaitseb jätkuvalt hõivatud ala ja tekitab okupatsiooniväele olulisi kaotusi. "Vaenlane kannatab isikkoosseisu ja varustuse, vägede liigutamise ja reservide kasutamise osas märkimisväärseid kaotusi," ütles kõneisik.

Ukraina sõjaväelane Bahmuti ümbruses Autor/allikas: SCANPIX/REUTERS/STRINGER

Venemaa ründas droonide ja rakettidega Odessa oblastit

Venemaa ründas ööl vastu esmaspäeva Odessa oblastit 19 Shahed-dooni ning 12 raketiga Kalibr ja kahe raketiga Oniks, teatasid Ukraina relvajõud.

Ukraina lõunarinde väejuhatuse teatel tulistas õhutõrje alla kõik droonid ja 11 Kalibr-raketti, kuid rünnakus said olulist kahju Odessa meresadama hoone ja viljahoidlad. Inimesed rünnakus kannatada ei saanud.

Lõunarinde väejuhatuse kõneisik Natalja Gumenjuk ütles, et Venemaa üritab ilmselt "kombata õhutõrje tihedust".

"Nad mõistavad, et sadamataristu on meie piirkonna prioriteet ja see on tugevalt kaitstud. Seepärast oli öine rünnak ulatuslik ja kombineeritud," ütles Gumenjuk Telegrami kanalis.

Gumenjuk lisas, et üks tabamuse saanud viljahoidlatest oli tühi.

Ukraina õhujõud andsid Vene väe koondumisalade pihta kaheksa lööki

Möödunud ööpäeva jooksul sooritasid Ukraina õhujõudude lennukid kaheksa rünnakut vaenlase elavjõu, relvastuse ja sõjatehnika koondumisaladele, teatas Ukraina relvajõudude peastaap esmaspäeva hommikul.

Raketiväelased tabasid kaht vastase õhutõrjesüsteemi, nelja suurtükki ja üht laskemoonaladu.

Venemaa pommitas Hersoni ja Antonivkat

Vene sissetungijad ründasid pühapäeva õhtul juhitavate lennukipommidega Hersoni ja Antonivkat.

Hersoni linna sõjaväevalitsuse juht Roman Mrotško teatas sellest oma kontol sotsiaalvõrgustikus Facebook. Sõjaväelase sõnul vajab täpsustamist teave Venemaa rünnaku tagajärgede kohta.

"Umbes tund aega tagasi korraldas Vene armee kaks pommirünnakut Hersoni ja kaks Antonivka vastu. Informatsioon kahjude ja hukkunute kohta on täpsustamisel," kirjutas Mrotško.

Venemaa pommitas taas Sumõ oblastit

Vene väed tulistasid 24. septembril Sumõ oblastis kuut kogukonda.

Vene väed on Sumõ oblastit pidevalt pommitanud alates 2022. aasta aprillist, kui Ukraina väed selle vabastasid.

Venemaa väitis, et tulistas Tula oblastis alla drooni

Õhutõrjesüsteemid tulistasid Tula oblastis pühapäeva õhtul alla drooni, väitsid Venemaa võimud. Esialgsetel andmetel inimohvreid ega kahjustusi hoonetele rünnakuga ei kaasnenud.

Zelenski tänas veelkord Ühendriike mitmekülgse toetuse eest

"Meil on palju uusi häid kaitsealaseid ja muid otsuseid Ühendriikidest, aga ka mujalt. Uued kaitse- ja toetuspaketid, mis sisaldavad muu hulgas suurtükiväele vajalikke mürske, erinevaid rakette, rakette õhutõrjeks, täiendavaid õhutõrjesüsteeme või taktikalisi sõidukeid," rääkis Ukraina president Volodõmõr Zelenski.

"Leppisime kokku tootmises ja tarnetes. Ameerikas on see ajalooline otsus relvade ja kaitsesüsteemide, mille seas õhutõrjerelvade ühistootmise kohta. See oli kunagi täiesti ulmeline, aga sellest saab reaalsus. Me muudame selle reaalsuseks," sõnas Zelenski.

"See Ukraina kaitsetööstuse uus kvaliteet saab olema palju tugevam. Ja see on majandus. Meie linnade kaitse. Ettevõtted, uued töökohad mõlemale meie rahvale - nii ukrainlastele kui ameeriklastele," lisas riigipea.

"Meil on samuti selge perspektiiv, milles oleme juba kokku leppinud, et Ukraina saab uue jõu, et vältida Venemaa agressioonide kordumist. See on meie ühtsuse uus tase. Kaitsetööstuses koostöö Ühendriikidega on ajalooline asi," ütles Zelenski.

Ukraina väitel kaotas Venemaa ööpäevaga 420 sõdurit

Ukraina kaitsejõudude peastaap avaldas esmaspäeval hinnangu Venemaa senistele kaotustele sõjas alates Venemaa täieulatusliku sõjalise kallaletungi algusest 2022. aasta 24. veebruaril:

- elavjõud umbes 276 270 (võrdlus eelmise päevaga +420);

- tankid 4667 (+5);

- jalaväe lahingumasinad 8927 (+13);

- lennukid 315 (+0);

- kopterid 316 (+0);

- suurtükisüsteemid 6260 (+27);

- mobiilsed raketilaskesüsteemid (MLRS) 791 (+2)

- õhutõrjesüsteemid 533 (+2);

- operatiivtaktikalised droonid 4895 (+7);

- tiibraketid 1518 (+0);

- autod ja muud sõidukid, sealhulgas kütuseveokid umbes 8746 (+12);

- laevad / paadid 20 (+0);

- allveelaevad 1 (+0)

- eritehnika 918 (+4).

Ukraina enda kaotuste kohta samasuguse regulaarsusega andmeid ei avalda ning pole ka avalikult selgitanud, millise metoodika alusel nad Vene sõjakaotusi kokku loevad.