Demokraadid nõuavad korruptsioonisüüdistuse saanud senaatori tagasiastumist

Ajaleht The Wall Street Journal kirjutab, et demokraatliku partei ridades nõutakse üha rohkem, et senaator Bob Menendez astuks ametist tagasi. Demokraadist senaator Menendez sai eelmisel reedel korruptsioonisüüdistuse.

USA Manhattani prokuratuur esitas Menendezile süüdistuse sularaha, kullakangide ja muude hüvede vastuvõtmises. Prokuratuuri teatel oli tegemist altkäemaksuga. Vastutasuks kasutas Menendez oma mõjuvõimu välisküsimustes ja abistas nii Egiptuse valitsust.

USA võimud leidsid Menendezi kodust 480 000 dollarit sularaha. Läbiotsimine toimus juba 2022. aasta juunis.

Menendez oli varem USA senati väliskomisjoni juht. Ta astus väliskomisjoni esimehe kohalt tagasi, kuid senatist ta lahkuda ei plaani.

"Ma ei lähe kuhugi," teatas Menendez. Senaator ütles, et on laimukampaania ohver. Menendez esindab senatis New Jersey osariiki.

New Jersey osariigi kuberner, demokraat Phil Murphy nõudis reedel Menendezi tagasiastumist. Nädalavahetusel liitus kuberneriga veel teisigi ametnikke ja poliitikuid. Menendezi tagasiastumist nõudis veel ka vasakpoolne poliitik Alexandria Ocasio-Cortez.

Esindajatekoja liige Andy Kim ütles, et kandideerib Menendez vastu. Ka teised tähtsad demokraadid nõuavad Menendezi tagasiastumist. Nende hulgas on Pennsylvania osariigi senaator John Fetterman.

Illinoisi osariigi senaator Dick Durbin (demokraat) leidis siiski, et Menendez ei pea senatist lahkuma.

"Pidage meeles, et need on süüdistused, need tuleb tõestada. Menendez juba kaotas väliskomisjoni esimehe koha, tema edasine roll on New Jersey elanike ja senaatori enda otsustada," ütles Durbin.

Menendezile esitati ka 2015. aastal korruptsioonisüüdistus. Justiitsministeerium loobus lõpuks sellest, kuna kriminaalasi tema vastu lõppes ummikseisuga vandekohtus.