Prantsusmaa viib Nigerist väed välja

Macron ütles pühapäeval, et Prantsusmaa suursaadik naaseb kodumaale ja Pariis lõpetab sõjalise koostöö Nigeri võimudega, vahendas The Times.

Nigeris asub umbes 1500 Prantsuse sõdurit, kes aitasid seni võidelda islamistide vastu. Islamistid püüavad Saheli piirkonda destabiliseerida. Macron ei öelnud konkreetset tähtaega, millal Prantsuse sõdurid Nigerist lahkuvad. Macron ütles siiski, et aasta lõpuks on kõik Prantsuse väed Nigerist lahkunud.

Nigeri sõjavägi kukutas suvel president Mohamed Bazoumi. Macron ütles, et Prantsusmaa tunnustab jätkuvalt Bazoumi ainsa seadusliku juhina. Huntajuhid süüdistavad aga Pariisi sõjalise sekkumise soovis, et ennistada Bazoum ametisse.

Hunta väidab, et Bazoumi valitsus ja Prantsuse väed ei suutnud Nigerit islamistide eest kaitsta. Väidetavalt kutsus hunta riiki Venemaa rahastatud Wagneri palgasõdurid.

Vägede väljaviimine on Macroni jaoks alandus, kuna see vähendab Prantsusmaa mõjuvõimu Aafrikas veelgi. Prantsusmaa on viimaste aastate jooksul toonud ära oma väed veel Malist ja Burkina Fasost. Ka nendes riikides toimus riigipööre.

Wagneri võitlejad tegutsevad juba Malis. Ghana võimude teatel viibivad Wagneri palgasõdurid ka Burkina Fasos.