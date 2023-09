Hodges ERR-ile: Venemaa loodab sõjas USA presidendivalimisteni vastu pidada

USA erukindral Ben Hodges ütles "Välisilmale" antud intervjuus, et initsiatiiv sõjas on Ukraina vägede käes ning ta ei usu, et Vene väed peavad vastu järgmise aasta novembrini, mil toimuvad USA presidendivalimised.

Ukraina vastupealetung toob igal nädalal teate väikesest edusammust, mis kriitikute arvates tuleb aga liiga aeglaselt.

"On oluline, et inimesed peavad mõistma, et vastupealetung on palju muudki kui see, mis toimub maapinnal. Ukraina viib läbi mitmedimensioonilist pealetungi, mis sisaldab õhu-, maa-, mere-, eriüksuste, info-, küberelemente ja sabotaaži rindejoone taga. Kõige nähtavam osa on brigaadid, mis töötavad Vene kaitseliinidest läbimurde nimel, kuid vastupealetungi peamine eesmärk on vabastada Krimm," rääkis Hodges "Välisilmale".

Erukindral rõhutas, et võitlus on väga raske ning niimoodi liitlased ei võitleks – siinkohal peab ta silmas õhutoetuse puudumist miiniväljal ja Vene vägede kaitseliinidest läbimurdmisel. Samas on ta kindel, et ukrainlaste keskendumine suurtükkidele, logistikale ja õhukaitsele viib Venemaa kollektiivkaitse kokkukukkumiseni.

Väga palju pole Vene väed ka oma taktikat muutnud.

"Vene merevägi Mustal merel tundub olevat võimetu takistama ukrainlaste viljavedu. Venelased on Musta mere lääneosast välja surutud, mis on huvitav, sest ukrainlastel pole tavapärases mõistes mereväge. Venelased pole loomulikult rumalad ja nad ei hooli, kui palju inimesi nad kaotavad, kuid venelaste jaoks on ainus lootus pidada vastu nii kaua kui võimalik ning loota Donald Trumpi võimuletulekut (USA-s). See on aga pikk aeg ja ma ei arva, et nad peavad vastu," rääkis Hodges.

Ta kritiseeris ka samm-sammult lisavarustuse andmist Ukrainale, sest see on sõda pikendanud.

"Ma ei mõista, miks USA administratsioon, aga ka teised riigid on niimoodi tasapisi lisaasju andnud selle asemel, et öelda, et tahetakse Ukraina võitu või et me alistame Venemaa ja see on meie kõigi jaoks hea. Kuulen eri põhjendusi kuni selleni, et meil endal pole piisavalt varusid, siis minu küsimus on, et miks juba 1,5 aastat tagasi ei hakatud juurde tootma. See on poliitilise tahte ja otsusekindluse puudumine, sellest on kahjuks puudu," kommenteeris erukindral.

"Läänes on liiga palju inimesi, kes on otsustanud, et Krimm on punane joon. Venelased on punasest joonest rääkinud peaaegu kaks aastat. Oleme pidevalt nendest läbi läinud. Me oleme selle ise välja mõelnud, et ennast heidutada selle asemel, et öelda, et see on kõikide huvides läänes, et Venemaa tuleb alistada. Mingit läbirääkimist ei saa usaldada ja Ukraina ei püsi turvaline, kuniks Krimm jääb Venemaale. Nad ei saa majandust üles ehitada, kuniks Venemaa kontrollib Krimmi. Viis, kuidas (Venemaa liider Vladimir) Putin mõistaks oma kaotust, on 54 riigi toetus Ukrainale ning nad kõik ütlevad, et Ukraina võidab ning teeme kõik, mis võimalik, et Ukraina võidaks. Siis teab Putin, et ta on kaotanud," lisas Hodges.

Hodges on korduvalt rõhutanud, et Krimmi suund on peamine, mille kaudu Vene vägede rinne kokku variseb. Kui eelmisel aastal lootis ta, et Krimm on aastavahetuseks Ukraina käes, siis nüüd ei ole ta optimismi kaotanud, lisades mõned tingimused.

"Eksisin varem, sest eeldasin, et USA administratsioon teeb otsuse anda ATACMS-eid ja muid kaugmaarakette varem. Seega jah, eksisin. Aga sõnastaksin nii: vaadake, mida Ukraina on viimase kolme nädalaga saavutanud Krimmi suunal. Eesmärk on muuta see olemiskõlbmatuks ehk et ei saaks enam seal olla, Vene õhuvägi ei saaks enam Krimmis püsida. Kui saame anda Ukrainale vajalikke relvi surve pidevaks avaldamiseks, siis on võimalik, et Krimm muutub olemiskõlbmatuks selle aasta lõpuks, arvestades, et Musta mere laevastik peab lahkuma. Loomulikult on Suurbritannia ja Prantsusmaa meist (USA-st) eespool ning andnud relvi. Nüüd, kui Joe Bideni administratsioon otsustas anda teatud tasemega ATACMS-eid, siis loodetavasti teeb Saksamaa samasuguse otsuse ja tarnib Tauruseid," rääkis Ben Hodges.