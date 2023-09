NASA asub uurima asteroidilt toodud materjali

Uurijate sõnul õnnestus kõik suurepäraselt ja kapsel hinnaliste proovidega jõudis Utah kõrbes maale kahjustusteta. Teadlased loodavad, et asteroidilt võetud proovid annavad lisateavet päikesesüsteemi ja Maa ajaloo kohta. Sealt leitud materjalid peaksid pärinema päikesesüsteemi vanimast ajast.

"See oli täiuslik maandumine. Me ei liigutanud seda, maandusime pehmele pinnasele. Kapsel näib veatu," rääkis missiooni peauurija Dante Lauretta. "Ma nutsin nagu laps seal helikopteris, kui kuulsin, et langevari avanes ja maandumine oli pehme. See oli võimas hetk."

"Näeme esmakordselt materjali, mida ükski inimene ei ole varem näinud. See on midagi, millest me oleme mõlenud viimased seitse aastat ja see kõik on väga põnev," missiooni asejuht Christopher Sneed.

NASA kosmoselaevalt Osiris-Rex seitsmeaastase missiooni järel teele saadetud kapsel, kus peaks sees olema 250 grammi tolmu ja kivikilde, maandus pühapäeval.