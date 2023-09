Teisipäev on sajuta, sooja on alla 20 kraadi

Nädala algus on jahe ja kuiv, kolmapäevast läheb veidi soojemaks.

Teisipäeva öösel on Eestis vähese ja vahelduva pilvisusega sajuta ilm. Puhub edela- ja lõunatuul 2 kuni 6, saartel ja rannikul 5 kuni 9, puhanguti kuni 13 meetrit sekundis. Sooja on 7 kuni 11 kraadi, Kagu-Eestis võib õhutemperatuur langeda 3 kraadini, rannikul on sooja kuni 15 kraadi.

Hommikul on vähese ja vahelduva pilvisusega sajuta ilm. Puhub edela- ja lõunatuul 3 kuni 9, rannikul puhanguti kuni 13 meetrit sekundis. Sooja on 6 kuni 12, rannikul kuni 15 kraadi.

Päev on vähese ja vahelduva pilvisusega ning olulise sajuta. Puhub edela- ja lõunatuul 3 kuni 9, rannikul puhanguti 13 meetrit sekundis. Sooja on 16 kuni 19 kraadi.

Kolmapäeva öö on jahe ja sajuta. Õhutemperatuur langeb kuni 5 kraadini, päeval võivad Lääne- ja Põhja-Eestit riivata üksikud hoovihmapilved. Lõunast saabub sooja ning päevamaksimumid tõusevad mitmel pool 20 kraadini.

Neljapäev võib tulla sajuta, öösel sooja 10 kuni 16, päeval 18 kuni 23 kraadi. Reede päeval suureneb vihmavõimalus Lääne-Eestis, laupäeval jõuab sajupilvi ka kaugemale itta. Reedel on õhk võrdlemisi soe, laupäeval jahutab üle maa leviv vihm õhu maha.