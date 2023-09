Oluline 26. septembril kell 13.03:

- Venemaa poolt okupeeritud Krimmis toimusid taas plahvatused;

- Venemaa pommitas Sumõ oblastit;

- Allikad: Ukraina hävitas HIMARS-i abil Vene polgu staabi;

- Zelenski sõnul tugevdavad Abramsid Ukraina vägesid märkimisväärselt;

Ukraina julgeolekuteenistuse (SBU) allikad teatasid, et HIMARS-i rakett tabas Hersoni lähedal asunud Venemaa armee staapi, mille tõttu sai surma kaheksa Vene ohvitseri, seitse sai haavata.

ISW: venelased üritavad kahes kohas edutult pealetungi

Vene väed üritavad Bahmuti lähedal ja Avdijivka-Donetski liinil edutult peale tungida, samal ajal kui ukrainlased jätkasid pealetungi nii Melitopoli kui ka Bahmuti suunas, kirjutas Sõjauuringute Instituut (ISW) oma viimases aruandes.

Aruande järgi jätkasid Vene väed 25. septembril Bahmuti all katseid peale tungida, kuid ei saavutanud mingit kinnitatud edu. Samuti jätkusid edutud rünnakud Avdijivka-Donetski suunal.

Mitu Vene sõjaväekorrespondenti väitsid 24. ja 25. septembril, et Vene väed ajasid Ukraina väed oma positsioonidelt ära Orihhovo-Vassõlivkas ja et Vene väed on asunud küla kontrollima, kuigi visuaalset kinnitust nendele väidetele ei ole leitud.

Samal ajal viisid Ukraina väed 25. septembril läbi pealetungioperatsioone Donetski ja Zaporižžja oblastite piirialal, kuid ei liikunud edasi. Vene sõjaväekorrespondendi väitel ründasid Ukraina jalaväerühmad Urožainest ida pool ja korraldasid luuret Prijutne lähedal. Lisaks ründasid Ukraina väed edutult Verbove, Novoprokivka, Rabotino ja Novoprokopivka lähedal.

Vene allikad väitsid ka, et 25. septembril jätkasid Ukraina väed võitlust Dnipro saartel. Märgitakse, et Ukraina väed tegutsesid Dnipro delta saartel ja üritavad jõuda jõe vasakkaldale.

ISW analüütikute hinnangul on Venemaa president Vladimir Putin andnud kaitseminister Sergei Šoigule aega oktoobri alguseni, et olukorda rindel parandada, peatada Ukraina vastupealetung ja võtta initsiatiiv tagasi Vene vägedele.

Ukraina lasi öösel alla 26 Vene ründedrooni 38-st

Venemaa ründas öösel Ukrainat 38 drooniga, teatasid teisipäeval Ukraina õhujõud, kinnitades, et 26 drooni hävitati, kuid taas sai pihta teravilja eksportiv Doonau jõesadam Izmail.

Registreeriti 38 droonide Shahed 136/131 rünnakut, väitsid Ukraina õhujõud sõnumiplatvormil Telegram, lisades, et 26 drooni hävitati.

Droonid, mida alla lasta ei õnnestunud, tabasid Izmaili ümbruse sadamataristut, kahjustades enam kui 30 sõidukit ja vigastades kahte juhti, ütles Odessa oblasti kuberner Oleh Kiper Telegramis.

Venemaa poolt okupeeritud Krimmis toimusid taas plahvatused

Venemaa poolt okupeeritud Krimmis oli esmaspäeva hilisõhtul kuulda plahvatusi. Moskvasse poolt ametisse pandud Sevastopoli juht Mihhail Razvožajev ütles, et linn on rünnaku all. Razvožajev väitis, et Venemaa õhutõrje tulistas Belbeki lennuvälja lähedal alla ühe raketi.

"Võimud kuulutasid kogu piirkonnas välja õhuhäire," teatas Razvožajev.

Umbes tund hiljem teatas Razvožajev, et õhuhäire on lõppenud.

Venemaa sõltumatu väljaanne Meduza teatas, et võimud peatasid autoliikluse Kertši sillal. Okupeeritud Krimmi vastu on viimaste nädalate jooksul toimunud mitu ulatuslikku rünnakut.

Ukraina relvajõudude esmaspäeval avaldatud andmete kohaselt sai reedel surma ligi sada Vene sõjaväelast, kui Sevastopolis asuvat Vene Musta mere laevastiku staapi ja üht dessantlaeva tabasid Ukraina raketid, kusjuures hukkus ka laevastiku ülem.

Venemaa kaitseministeerium väitis, et õhutõrje tegutses ka Ukrainaga piirnevas Belgorodi oblastis, mille kohal väidetavalt hävitati seitse Ukraina drooni.

Venemaa pommitas Sumõ oblastit

Vene väed tulistasid 25. septembril Sumõ oblastis kaheksat kogukonda.

Vene väed on Sumõ oblastit pidevalt pommitanud alates 2022. aasta aprillist, kui Ukraina väed selle vabastasid.

Valge Maja: valitsuse töö seiskumine võib mõjutada Ukraina abi

USA valitsuse rahastamise lõppemine ja töö seiskumine võib mõjuda halvasti Ühendriikide sõjalisele abile ja relvatarnetele Ukrainale, ütles Valge Maja pressiesindaja John Kirby.

"Ukraina küsimus on oluliselt seotud USA riikliku julgeoleku muredega. Valitsuse rahastamise lõpetamise korral ei saa me raha, mida oleme taotlenud, eelkõige 20 miljardit dollarit Ukraina kaitsmise vajadusteks, mistõttu ukrainlased kannatavad lahinguväljal," ütles Kirby Bloombergile antud usutluses.

Ametnik lisas: "Ja see mõjutab meie riiklikku julgeolekut ja meie Euroopa liitlaste ja partnerite julgeolekut."

Pentagoni pressiesindaja Chris Sherwood ütles varem, et kui seadusandjad ei jõua kuu lõpuks valitsuse rahastamises kokkuleppele ja valitsus suletakse, jätab kaitseministeerium Ukrainaga seotud tegevuse tööseisakust välja.

Kongressi 2024. eelarveaasta valitsuse rahastamise meetmete heakskiitmise viimane aeg on 30. september. Kui enne seda meetmeid rakendata, ähvardab USA föderaalametkondi oktoobris töö seiskumine.

Zelenski sõnul tugevdavad Abramsid Ukraina vägesid märkimisväärselt

Ukraina president Volodõmõr Zelenski ütles oma esmaspäeval oma igaõhtuses videosõnumis, et riiki tarnitud ameeriklaste tanke Abrams valmistatakse nüüd ette tugevdamaks Ukraina relvajõudude tegevust Vene okupantide vastu.

"Me valmistame neid ette tugevdama Ukraina armee tegevust okupantide vastu. Ja see on kaheldamatult märkimisväärne tugevnemine. Samuti töötame selle nimel, et saada kõik muud relvavõimekused, mida nii väga vajame," rääkis Zelenski.

Esimesed Ameerika Ühendriikide tarnitavad tankid Abrams on jõudnud Ukrainasse. Joe Bideni administratsioon teatas kavatsusest saata Abramsi tankid Ukrainasse jaanuaris.

Valge Maja pressiesindaja John Kirby usub, et Abramsi tankide tarnimine Ukrainasse aitab kaasa Ukraina armee pealetungile ja suurendab selle rünnakuvõimet.

"Abramsi tankidega kaasnevad suured võimalused, mis annavad Ukraina vägedele läbimurdeks rohkem liikuvust, kiirust ja tulejõudu," ütles Kirby intervjuus.

Samas tunnistas Kirby, et kõnealused tankid nõuavad märkimisväärseid hoolduskulusid

"Kõik need väljakutsed on reaalsed ja me kulutasime palju aega sellele, et ukrainlased oleksid piisavalt ettevalmistatud mitte ainult tankide juhtimiseks, vaid ka nende hooldamiseks," ütles Kirby.

Ukraina väitel kaotas Venemaa ööpäevaga 400 sõdurit

Ukraina kaitsejõudude peastaap avaldas teisipäeval hinnangu Venemaa senistele kaotustele sõjas alates Venemaa täieulatusliku sõjalise kallaletungi algusest 2022. aasta 24. veebruaril:

- elavjõud umbes 276 670 (võrdlus eelmise päevaga +400);

- tankid 4672 (+5);

- jalaväe lahingumasinad 8946 (+19);

- lennukid 315 (+0);

- kopterid 316 (+0);

- suurtükisüsteemid 6299 (+39);

- mobiilsed raketilaskesüsteemid (MLRS) 792 (+1)

- õhutõrjesüsteemid 533 (+0);

- operatiivtaktikalised droonid 4924 (+29);

- tiibraketid 1529 (+11);

- autod ja muud sõidukid, sealhulgas kütuseveokid umbes 8763 (+17);

- laevad / paadid 20 (+0);

- allveelaevad 1 (+0)

- eritehnika 925 (+7).

Ukraina enda kaotuste kohta samasuguse regulaarsusega andmeid ei avalda ning pole ka avalikult selgitanud, millise metoodika alusel nad Vene sõjakaotusi kokku loevad.