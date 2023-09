Menendez eitas süüd ja lubas jääda USA senatisse

"Ma mõistan, kui sügavalt murettekitav see võib olla, kuid minu vastu esitatud süüdistused on süüdistused. Usun kindlalt, et kui kõik faktid on esitatud, siis mitte ainult ei vabastata mind süü alt, vaid ma olen ka endiselt New Jersey senaator," ütles Menendez.

USA Manhattani prokuratuur esitas Menendezele süüdistuse sularaha, kullakangide ja muude hüvede vastuvõtmises. Prokuratuuri teatel oli tegemist altkäemaksuga. Vastutasuks kasutas Menendez oma mõjuvõimu välisküsimustes ja abistas nii Egiptuse valitsust.

Menendez andis esmaspäeval ka selgitusi, miks võimud leidsid tema kodust nii palju raha. Tema sõnul on tegemist aastakümnete jooksul kogutud säästudega, mida ta hoidis hädaolukordadeks.. Menendez tõi välja, et tema perekond seisis Kuubal silmitsi varade konfiskeerimisega.

"See võib tunduda vanamoodne, kuid see oli minu isiklikult kontolt võetud raha, mis põhines 30 aasta jooksul seaduslikult teenitud sissetulekul," ütles Menendez.

Menendez sündis 1954. aastal USA-s, tema vanemad on pärit Kuubalt. Menendez leiab nüüd, et on laimukampaania ohver ja oletab, et see kampaania on seotud tema Kuuba päritoluga. Menendeze tagasiastumist nõuab samas vasakpoolne poliitik Alexandria Ocasio-Cortez. Tema esivanemad saabusid USA-sse samuti Lõuna-Ameerikast.

Üha rohkem esindajatekoja demokraate nõuab, et Menendez lahkuks senatist. Samas ainult kolm demokraadist senaatorit nõuab, et Menendez lahkuks ülemkojast. Need on John Fetterman, Peter Welch ja Sherrod Brown, vahendas The Wall Street Journal.

Senati demokraadist liider Chuck Schumer ütles, et Menendezel on õigus nõuete kohasele menetlusele ja õiglasele kohtupidamisele. Illinoisi osariigi senaator Dick Durbin (demokraat) leidis hiljuti, et Menendez ei pea senatist lahkuma.