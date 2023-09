Tööjõupuudus ja kõrged elektrihinnad segavad Inteli Saksa tehase rajamist

Intel teatas juba 2022. aastal, et ehitab Magdeburgi kaasaegse kiibitehase. Firma plaanib esialgu palgata kolm tuhat töötajat.

Saksamaa valitsus lubas hiljuti, et investeerib tehasesse 10 miljardit eurot. Tehase rajamist aga segavad oskustööliste puudus, kõrged energiahinnad. Äritegevust takistab veel Saksamaa kohmakas bürokraatia.

Intel peab töötajad ka väljaõpetama. See kestab kolm aastat ning viimasel aastal toimub koolitus Inteli Iirimaal asuvas tehases. Intel ja kohalikud ametnikud ütlesid, et Magdeburgis pole selleks piisavalt võimalusi.

Magdeburgis elab umbes 240 000 inimest, linn kaotas pärast Saksamaa taasühendamist suurema osa oma tööstusest. Intel peab töötajate jaoks looma veel taristu, mis võib maksma minna umbes miljard eurot.

Intel valis Magdeburgi oma tehase asukohaks, kuna seal on saadaval palju vaba maad ning tehast saab varustada nii mööda maanteed kui ka jõgede kaudu. Firma plaanib järgmisel aastal alustada koolitusprogrammiga, esimeses klassis oleks 20 inimest. Praegu koolitab Intel kaht inimest. Üks nendest on 34-aastane Alexander May, kes kasvas üles Magdeburgis.

May toetab Inteli tehase rajamist Magdeburgi, mõned kohalikud aga ei toeta tehase rajamist Magdeburgi.

"Intel on meie jaoks liiga suur. See segab põllumajandust, suurendab liiklust ja häirib veevarustust," ütles üks Magdeburgi elanik ajalehele The Wall Street Journal.

Intelile teevad veel muret kõrged elektrihinnad. Saksamaa valitsus arutab mitme miljardi euro suuruse toetusskeemi üle, mille raames asuks Berliin Saksa tööstuse elektrihindasid subsideerima. Kriitikud nimetavad seda nüüd "Inteli seaduseks"

Magdeburgi abilinnapea Sandra Yvonne Stieger on töötanud kaks aastat, et Intel rajaks tehase Magdeburgi.

"Piirkonna taristu uuendamine tooks kasu kõigile, mitte ainult Intelile. Kui tahame tootmist Saksamaale tagasi tuua, siis peame selle eest maksma. See pole ehk odav, kuid pikemas perspektiivis on see vajalik," ütles Stieger.